Президент UFC обнимал проигравшую Ронду Роузи 45 минут: "Мой пиджак был измазан кровью"

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что после боя Ронды Роузи и Аманды Нуньес зашел в раздевалку Роузи и утешал ее 45 минут.

"Мой гребаный пиджак был весь измазан слезами, кровью и соплями. После боя я пришел в раздевалку к Роузи и обнимал ее 45 минут. Я сказал ей: "Я люблю тебя так сильно, что, несмотря на любое твое решение, верну тебя. Ты построила все это. Оно не может жить без тебя. Ты лучшее решение, которое я когда-либо принимал", – сообщил Уайт в интервью ESPN.

После поражения от Аманды Нуниш появилась информация, что Роузи может завершить профессиональную карьеру, но сама Ронда не дала окончательного ответа: "Мне нужно некоторое время, чтобы обдумать будущее. Спасибо всем за веру в меня и понимание".

Роузи вернулась в клетку спустя 13-месячного перерыва и была нокаутирована через 48 секунд после начала схватки. ·В активе Ронды 12 побед в 14 боях.