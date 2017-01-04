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Президент UFC обнимал проигравшую Ронду Роузи 45 минут: "Мой пиджак был измазан кровью" http://www.segodnya.ua/img/article/7856/8_main.1483546748.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/8_tn.1483546748.jpg Мир Дана Уайт прокомментировал второе подряд поражение самой известной в мире девушки-бойца

Президент UFC обнимал проигравшую Ронду Роузи 45 минут: "Мой пиджак был измазан кровью"

Сегодня, 19:16

Дана Уайт прокомментировал второе подряд поражение самой известной в мире девушки-бойца

Ронда Роузи еще не решила, вернется ли на ринг. Фото rondarousey.net
Ронда Роузи еще не решила, вернется ли на ринг. Фото rondarousey.net

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что после боя Ронды Роузи и Аманды Нуньес зашел в раздевалку Роузи и утешал ее 45 минут.

"Мой гребаный пиджак был весь измазан слезами, кровью и соплями. После боя я пришел в раздевалку к Роузи и обнимал ее 45 минут. Я сказал ей: "Я люблю тебя так сильно, что, несмотря на любое твое решение, верну тебя. Ты построила все это. Оно не может жить без тебя. Ты лучшее решение, которое я когда-либо принимал", – сообщил Уайт в интервью ESPN.

После поражения от Аманды Нуниш появилась информация, что Роузи может завершить профессиональную карьеру, но сама Ронда не дала окончательного ответа: "Мне нужно некоторое время, чтобы обдумать будущее. Спасибо всем за веру в меня и понимание".

Роузи вернулась в клетку спустя 13-месячного перерыва и была нокаутирована через 48 секунд после начала схватки. ·В активе Ронды 12 побед в 14 боях.
UFC, Ронда Роузи, Аманда Нуньес

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Источники:

Eurosport, ESPN

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