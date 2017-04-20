Президентские выборы во Франции: тройка лидеров и прогнозы для Украины

Эксперты сходятся во мнении, что Марин Ле Пен пройдет во второй тур, но выборы проиграет

23 апреля состоится первый тур президентских выборов во Франции. По данным последних опросов, в гонке лидирует левоцентрист Эммануель Макрон. Как предполагают эксперты, во второй тур выйдет Макрон и ультраправый кандидат Марин Ле Пен. В таком случае эксперты прогнозируют, что следующим президентом Франции станет именно Макрон.

Социология: тройка лидеров

Согласно результатам очередного предвыборного опроса во Франции, за 10 дней до первого тура президентских выборов Эммануэль Макрон по-прежнему оставался лидером гонки с небольшим преимуществом перед Марин Ле Пен. При этом, как следует из результатов исследования аналитического центра Elabe, заказанного газетой Les Echos и Radio classique, обоим на пятки наступает Франсуа Фийон.

Макрон идет впереди с 23,5% заявивших о намерении голосовать за него, за ним следует Ле Пен с 22,5%. Фийон набрал в последнем опросе 20%.

Как считают социологи Elabe, лидирующий дуэт Макрон – Ле Пен, скорее всего, придет к выборам впереди соревнующихся, но в борьбу первого тура может вмешаться Фийон. Если Ле Пен выходит во второй тур либо с Макроном, либо с Фийоном, она, в любом случае, согласно выводам исследования, проигрывает одному из них.

Эммануэль Макрон: Стремительно ворвался в гонку

Эммануэль Макрон. Фото: AFP

По оценкам экспертов, на сегодняшний день Эммануэль Макрон является наиболее вероятным победителем президентских выборов во Франции. Так, как считает эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля, во второй тур выборов выйдут Макрон и Марин Ле Пен. В таком случае, победа на выборах достанется именно Макрону, считает Воля.

Как отмечает политолог Владимир Фесенко, на данный момент у Макрона боле шансов выйти во второй тур, чем у третьего лидера гонки Франсуа Фийона.

Эммануэль Макрон с 2014 года занимал пост министра экономики, промышленности и цифровых дел Франции. Летом 2016 года он подал в отставку для участия в президентской гонке. Еще несколько месяцев назад его кандидатура не рассматривалась всерьез, однако сегодня он является наиболее вероятным победителем выборов.

"Он – сюрприз французских выборов, потому что еще в конце прошлого года и даже в начале этого, до февраля, его мало кто всерьез воспринимал", – рассказал "Сегодня" политолог Владимир Фесенко

Фесенко отмечает, что среди экспертов бытовало мнение, что эти выборы – не его время, в отличие от следующих. Однако, изменить ситуацию помогло то, что Макрон сумел успешно зарекомендовать себя. Сыграли на руку политику и скандалы вокруг его основных соперников – Марин Ле Пен и Франсуа Фийона. Особенно это касается Фийона и скандала, связанного с его супругой. В отношении нее финансовая прокуратура Франции расследует дело о ее фиктивном трудоустройстве, подозревая в хищении госсредств.

Как считает Воля, Макрону удалось еще и перетянуть себе часть правоцентристкого электората Франсуа Фийона.

По политическим взглядам Макрон – умеренный левоцентрист. Как считает Фесенко, одной из причин его успеха стало то, что он сочетает либеральные и умеренно левые взгляды.

По мнению эксперта-международника Владимира Воли, если Макрон станет следующим президентом Франции, он будет продолжать внешнеполитических курс нынешнего правительства Франции, в том числе и по украинскому вопросу. То же самое будет касаться построения отношений Франции и России – если к власти придет Макрон, они останутся такими, какими есть сейчас, то есть нейтральными и прагматичными, считает Воля.

При этом, вопрос о смягчении экономических санкций против России может возникнуть и если президентом станет Макрон, поскольку эта тема популярна во Франции, отмечает Фесенко. Тем не менее, эксперт уверен, что из всех трех лидеров гонки Макрон – наиболее приемлемый кандидат с точки зрения интересов Украины.

"По сравнению с другими кандидатами и с точки зрения интересов Украины, отношения к России, для Украины это наиболее приемлемый кандидат, – говорит Фесенко, – Я бы не называл его проукраинским. Он, скорее, проевропейский и наиболее либерально настроенный кандидат, который придерживается общеевропейской линии, общеевропейских позиций, в том числе по поводу Крыма, конфликта на Донбассе, отношения к России".

Макрон, хоть и критикует политику Путина, но, при этом, выступает за прагматичное решение проблем в отношениях с Россией и за сотрудничество в некоторых вопросах, например, в борьбе с терроризмом, отмечает политолог.

Марин Ле Пен: Эксперты пророчат проигрыш

Марин Ле Пен. Фото: AFP

По мнению экспертов, ультраправый кандидат Марин Ле Пен выйдет во второй тур президентской гонки. "Можно с высокой вероятностью сказать, что во второй тур выходит Ле Пен. Но крайне маловероятно, по оценкам абсолютного большинства экспертом, что она победит во втором туре", – говорит Фесенко.

Более того, может случиться и так, что во втором туре жители Франции будут голосовать не столько за оппонента Ле Пен, сколько против нее, отмечает политолог.

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Как считает эксперт-международник Владимир Воля, Ле Пен не победит на выборах, поскольку у нее довольно ограниченная электоральная база. Эксперт отмечает, что даже до того, как в тройку лидеров ворвался Макрон, Ле Пен во втором туре все равно проигрывала еще одному оппоненту – Франсуа Фийону.

Из всех троих кандидатов Ле Пен считается наиболее пророссийским. Она выдвинула свою кандидатуру на пост президента, заняв третье место в первом туре с 17,9% поддержки (у нынешнего президента Франсуа Олланда было 28,63%, у Николя Саркози – 27,18%). Политик заявляет, что не верит в незаконную аннексию Крыма, выступает за отказ от евро и выход Франции из ЕС, дружбу с Россией и применение политики президента РФ Владимира Путина.

Эксперты считают, что подобные высказывания Марин Ле Пен о Крыме адресованы, прежде всего, России. Еще в феврале прошлого года она обращалась к Кремлю за очередным кредитом в размере 27 млн евро на президентскую кампанию. Но ее просьбу так и не удовлетворили. Более того, российское Агентство по страхованию вкладов подало иск с требованием вернуть долг обанкротившемуся "Первому чешско-российскому банку" по кредиту Марин Ле Пен на 9 млн евро. Теперь Марин Ле Пен заявлениями о Крыме как бы намекает Кремлю на очередной заем, потому что во Франции ее партию кредитовать отказываются.

Как отмечает эксперт-международник Владимир Воля, даже сейчас она просто технологически разыгрывает российскую карту, ведь за президентскими выборами во Франции почти сразу следуют парламентские, в которых ее политическая сила тоже будет участвовать.

Франсуа Фийон: Теряет позиции из-за жены

Франсуа Фийон. Фото: AFP

Правоцентристкий кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон был основным конкурентом Марин Ле Пен. Впрочем, сейчас эксперты предполагают, что во второй тур выборов он не попадет.

В первую очередь по его рейтингу сильно ударил скандал с его супругой, которая стала фигурантом расследования финансовой прокуратуры Франции по подозрению в фиктивном трудоустройстве и хищении госсредств, считает Владимир Воля. Вторым ударом по его позициям стал стремительный рост рейтинга Эммануэля Макрона, который перетянул себе часть электората Фийона, говорит эксперт.

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Франсуа Фийон – член парламента Франции. За свою политическую карьеру он сменил несколько министерских портфелей – был министром труда и министром образования в правительстве Жан-Пьера Раффарена. При президенте Николя Саркози Фийон возглавил правительство Франции и находился на этом посту все пять лет президентского срока первого.

В ходе дебатов перед вторым туром внутрипартийных праймериз Фийон назвал абсурдной политику нынешнего президента Франсуа Олланда по отношению к России. По его мнению, с крупнейшей в мире страной и ядерной державой "нельзя обходиться таким образом". Он добавил, что в сложившейся ситуации необходимо сесть за стол переговоров и восстановить утраченные связи. В международной политике Фийон намерен добиваться, чтобы Франция защищала собственные интересы.

О важности сотрудничества с Россией Фийон говорил неоднократно. Кандидат в президенты считает, что отношения с Россией − стратегический вопрос для будущего Европы, и эти отношения надо восстанавливать. Кроме того, Фийон считает, что необходимо создать европейский оборонный альянс, так как "политика США, которые управляют НАТО, не является решением против исламского тоталитаризма".

Говоря о Евросоюзе, Фийон назвал безответственными заявления политиков, желавших вступления Украины и Грузии в НАТО."Всегда ли Запад был надежным? Не вводили ли никогда в заблуждение Россию по Ливии, по Косово, по экономическому партнерству с ЕС? У России есть немало ответственности, но не у нее одной. Я вам напомню о безответственных высказываниях тех, кто хотел вступления Грузии и Украины в НАТО", − отметил Фийон.