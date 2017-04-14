Президенты стран ЕврАзЭС решили предоставить Молдове статус наблюдателя

Как сообщил президент Кыргызстана, это решение было принято в узком кругу

Президенты стран Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и РФ) согласились предоставить Молдове статус наблюдателя в ЕврАзЭС. Об этом сообщил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.

"Мы рассматривали в узком кругу обращение Республики Молдова о предоставлении статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. И высший Евразийский экономический союз в узком кругу принял решение: приветствовать и поддержать намерение Республики Молдова о получении статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе", – сказал Атамбаев.

На заседании присутствуют президенты РФ, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана Владимир Путин, Александр Лукашенко, Нурсултан Назарбаев, Серж Саргсян и Алмазбек Атамбаев. Также в заседании участвует президент Молдовы Игорь Додон.

Как сообщалось, Додон 17 января заявил, что по итогам переговоров с Путиным выразил желание аннулировать Соглашение об ассоциации Молдовы с Евросоюзом и стать наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.

Ранее премьер-министр Молдовы Павел Филипп заявил, что меморандум о сотрудничестве Молдовы с Евразийским экономическим союзом, который подписал президент Игорь Додон, просто бумага, не обладающая юридической ценностью.

"Позиция Демпартии по поводу этого меморандума очень четкая. В Молдове парламент – это высший орган, который определяет направления внешней и внутренней политики. Да, президент участвует в переговорах и ставит подпись от имени Молдовы, но потом эти документы должен ратифицировать парламент. Он должен предупреждать партнеров, с которыми подписывает документ, что тот не обладает юридической силой", – заявил Филипп.