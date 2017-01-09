Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
При восхождении на вулкан в Гватемале насмерть замерзли туристы http://www.segodnya.ua/img/article/7866/30_main.1483982587.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/30_tn.1483982587.jpg Мир Когда участники похода начали свое восхождение, начался сильный ветер, а температура воздуха резко понизилась

При восхождении на вулкан в Гватемале насмерть замерзли туристы

Сегодня, 20:07

Когда участники похода начали свое восхождение, начался сильный ветер, а температура воздуха резко понизилась

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Во время восхождения на вулкан Акатенанго в Гватемале из-за резко понизившейся температуры погибли как минимум три туриста.

Всего на вулкан поднимались две туристические группы. В одной из них погибли две женщины и мужчина, двоих удалость спасти. Из второй группы пока удалось спасти только 55-летнюю женщину. Где находятся еще три туриста, пока не установлено.

Видео: В Турции снежная лавина накрыла город

Трагически закончившийся поход стартовал утром 7 января.

Когда туристы начали свое восхождение, начался сильный ветер, температура воздуха резко понизилась. Это привело к осложнениям со здоровьем всех участников похода.

При этом ветер сорвал установленные туристами палатки, так что им было негде укрыться от непогоды, сообщает местный портал Prensa Libre.

Ранее сообщалось, что в Австрии в Альпах снежной лавиной накрыло группу туристов, в которой было до 17 человек. Пятеро погибли.
температура, погибли, туристы, вулкан, палатки, температура воздуха, насмерть, сильный ветер, замерзли

Вы сейчас просматриваете новость "При восхождении на вулкан в Гватемале насмерть замерзли туристы". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

РИА Новости

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

<p><span>Действующий вулкан Попокатепетль расположен в 50 км от Мехико.&nbsp;<span>Иллюстрация</span></span></p>

Мехико накрыло пеплом от вулкана

1 Августа 2016, 21:17

Сильнее всего от выброса пепла пострадал юг города

Невероятное

Уникальные фото подводных вулканов

14 Августа 2016, 02:05

Немецкие вулканологи отправились в открытый океан чуть севернее Исландии, туда, где вулканическая активность особенно сильна

Скандалы

<p>Фестиваль. Фото: twitter.com/BuzzFeedNews</p>

На музыкальном фестивале в США погибли три человека

2 Августа 2016, 04:28

В полиции уже заявляют, что пока нет никаких оснований полагать, что эти смерти связаны между собой

Происшествия и криминал

Фото: архив "Сегодня"

Три человека насмерть замерзли в Житомирской области

7 Декабря 2016, 12:06

Люди погибли от переохлаждения в городах Новоград-Волынский, Малин и Житомир

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.