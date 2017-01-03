Природный пожар в Чили: 100 домов уничтожено, 19 человек пострадали

Информации о жертвах пока нет, власти проводят эвакуацию

В результате крупного лесного пожара в северной части Чили сгорели, по меньшей мере, 100 домов. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел страны и безопасности Махмуд Алеуй.

Ранее МВД Чили объявило "красный" уровень опасности в связи с природным пожаром недалеко от туристического города и крупного морского порта Вальпараисо.

В коммунах Альгарробо, Вальпараисо и Касабланка почти 50 тысяч домов остались без электроэнергии, около 200 человек были эвакуированы.

Как уточняется, в результате пожара пострадали не меньше 19 человек, большинство из них отравились дымом. Информации о жертвах пока нет.

По данным СМИ, распространению пожара способствуют сильный ветер и жара. В тушении огня участвуют 49 единиц пожарной техники и 10 самолетов. В настоящее время пожар частично удалось локализовать.