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Природный пожар в Чили: 100 домов уничтожено, 19 человек пострадали http://www.segodnya.ua/img/article/7853/55_main.1483448781.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/55_tn.1483448781.jpg Мир Информации о жертвах пока нет, власти проводят эвакуацию

Природный пожар в Чили: 100 домов уничтожено, 19 человек пострадали

Сегодня, 19:39

Информации о жертвах пока нет, власти проводят эвакуацию

Распространению пожара способствуют сильный ветер и жара. Фото: AFP
Распространению пожара способствуют сильный ветер и жара. Фото: AFP

В результате крупного лесного пожара в северной части Чили сгорели, по меньшей мере, 100 домов. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел страны и безопасности Махмуд Алеуй.

Ранее МВД Чили объявило "красный" уровень опасности в связи с природным пожаром недалеко от туристического города и крупного морского порта Вальпараисо.

В коммунах Альгарробо, Вальпараисо и Касабланка почти 50 тысяч домов остались без электроэнергии, около 200 человек были эвакуированы.

Как уточняется, в результате пожара пострадали не меньше 19 человек, большинство из них отравились дымом. Информации о жертвах пока нет.

По данным СМИ, распространению пожара способствуют сильный ветер и жара. В тушении огня участвуют 49 единиц пожарной техники и 10 самолетов. В настоящее время пожар частично удалось локализовать.
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Источники:

РИА Новости, Вести.Ru

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