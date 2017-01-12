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"Привет, на здоровье": Криштиану Роналду заговорил по-русски (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7877/77_main.1484241788.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/77_tn.1484241788.jpg Мир Португалец мечтает выиграть Кубок конфедераций

"Привет, на здоровье": Криштиану Роналду заговорил по-русски (видео)

Сегодня, 19:23

Португалец мечтает выиграть Кубок конфедераций

"Привет, на здоровье": Криштиану Роналду заговорил по-русски (видео)

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о желании выиграть Кубок конфедераций, который пройдет летом 2017 года в России. Роналду попробовал произносить некоторые русские слова – он поприветствовал болельщиков на русском языке и по-португальски добавил: "Увидимся на Кубке конфедераций".

"Португалия впервые сыграет на Кубке конфедераций, и я уверен, что это будет великолепный турнир. Важная строчка в нашем резюме. Конечно, выиграть Кубок – это мечта. Но мы знаем, что сделать это будет очень трудно: в турнире примут участие отличные команды, но в футболе все возможно", – сказал Роналду.

В результате жеребьевки Кубка конфедераций сборная Португалии оказалась в группе А, где также сыграют хозяйка турнира Россия, Новая Зеландия и Мексика.
футбол, Криштиану Роналду, Кубок Конфедераций-2017

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Источник:

Championat.ru

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