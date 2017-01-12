"Привет, на здоровье": Криштиану Роналду заговорил по-русски (видео)
Португалец мечтает выиграть Кубок конфедераций
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о желании выиграть Кубок конфедераций, который пройдет летом 2017 года в России. Роналду попробовал произносить некоторые русские слова – он поприветствовал болельщиков на русском языке и по-португальски добавил: "Увидимся на Кубке конфедераций".
"Португалия впервые сыграет на Кубке конфедераций, и я уверен, что это будет великолепный турнир. Важная строчка в нашем резюме. Конечно, выиграть Кубок – это мечта. Но мы знаем, что сделать это будет очень трудно: в турнире примут участие отличные команды, но в футболе все возможно", – сказал Роналду.
В результате жеребьевки Кубка конфедераций сборная Португалии оказалась в группе А, где также сыграют хозяйка турнира Россия, Новая Зеландия и Мексика.
Всем privet от @Cristiano!— Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 12 января 2017 г.
На #КК2017 этим летом звезды футбола заговорят по-русски!https://t.co/TLmoscC8QA pic.twitter.com/P25E7XZsHK
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