"Привет, на здоровье": Криштиану Роналду заговорил по-русски (видео)

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о желании выиграть Кубок конфедераций, который пройдет летом 2017 года в России. Роналду попробовал произносить некоторые русские слова – он поприветствовал болельщиков на русском языке и по-португальски добавил: "Увидимся на Кубке конфедераций".

"Португалия впервые сыграет на Кубке конфедераций, и я уверен, что это будет великолепный турнир. Важная строчка в нашем резюме. Конечно, выиграть Кубок – это мечта. Но мы знаем, что сделать это будет очень трудно: в турнире примут участие отличные команды, но в футболе все возможно", – сказал Роналду.

В результате жеребьевки Кубка конфедераций сборная Португалии оказалась в группе А, где также сыграют хозяйка турнира Россия, Новая Зеландия и Мексика.