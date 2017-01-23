Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Проглотившего золотую рыбку британца посадят в тюрьму (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7910/76_main.1485208679.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7910/76_tn.1485208679.jpg Мир Во время разбирательства по делу британцы утверждали, что рыбка умерла естественной смертью ранее в тот же день

Проглотившего золотую рыбку британца посадят в тюрьму (видео)

Сегодня, 23:57

Во время разбирательства по делу британцы утверждали, что рыбка умерла естественной смертью ранее в тот же день


Жителя британского графства Девон посадят в тюрьму по обвинению в жестоком обращении с животными. Об этом пишет Metro.

27-летняя Шерил Стивенс (Cheryl Stevens) сняла на видео момент, когда ее друг и бывший коллега 24-летний Даниэл Чаллис (Daniel Challis) проглотил золотую рыбку. Таким образом, они захотели сделать комедийное видео. Ролик, который длился 35 секунд, опубликовали в социальной сети Facebook в марте 2016 года.

Во время разбирательства по делу британцы утверждали, что рыбка умерла естественной смертью ранее в тот же день. Однако в суде Королевское общество защиты животных от жестокого обращения (RSPCA) доказало, что на видео питомец все еще двигается. Приговор будет оглашен 3 февраля.

В мае 2015 года стало известно, что преподаватель школы-интерната из южнокорейского города Чонып убил и съел хомяка на глазах у учеников, чтобы рассказать им о цене жизни. 44-летний мужчина, чье имя не называется, решился на такой поступок после того, как узнал, что некоторые дети дразнили животных и издевались над ними.
видео, приговор, убил, умерла, посадят, ролик, обращения, британцы, разбирательства, питомец, съел

Вы сейчас просматриваете новость "Проглотившего золотую рыбку британца посадят в тюрьму (видео)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Lenta.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Керри провел последний брифинг с лабрадором Беном, фото @GardinerHarris

Керри провел последний брифинг с лабрадором Беном

20 Января, 01:45

Появление Бена вызвало среди репортеров переполох

Невероятное

Кот жестоко отомстил хозяину за чрезмерную радость при получении подарка

4 Января, 14:45

Домашний питомец так испугался громкого шелеста оберточной бумаги, что набросился и оцарапал хозяина

Происшествия

Пожарные спасли котика. Фото: ГСЧС Киевской области

Как под Киевом пожарные спасали кота

22 Декабря 2016, 12:10

Домашний питомец жалобно мяукал

Общество

Кот готов к Новому году. Кадр из видео

Котик собрал 26 миллионов просмотров за образ в костюме Деда Мороза

7 Декабря 2016, 11:45

Животное в костюме выглядело очень смешно, особенно, когда бежало вперед

Общество

Пес и мальчик неразлучны. Фото: instagram.com/reagandoodle

Трогательная дружба трехлетнего мальчика и большого пса умилила интернет

30 Ноября 2016, 16:18

Собаку взяли из приюта Сэнди и Эрик Свиридоффы, когда ей было восемь месяцев

Невероятное

Электрики обесточили 250 домов, чтобы спасти застрявшего на проводах кота

24 Ноября 2016, 01:46

Кот по кличке Толстяк, забравшийся на самую верхушку электростолба, на несколько часов оказался в центре внимания городка

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.