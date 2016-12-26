Производитель энергетических напитков планирует купить "Вест Хэм"

В будущем компания планирует переделать стадион клуба под свой бренд

Австрийская компания по производству энергетических напитков "Ред Булл" собирается приобрести контрольный пакет акций лондонского футбольного клуба "Вест Хэм", сообщает The Sun.

По информации издания, главной причиной покупки является Олимпийский стадион, который австрийцы намерены переделать под свой бренд.

Напомним, В 2005 году "Ред Булл" в своей родной стране приобрели команду "Зальцбург", затем в американском чемпионате MLS приобрели команду и назвали ее "Нью-Йорк Ред Булл", за которую также поиграл Тьерри Анри.

В 2007 году австрийцы купили команду пятого дивизиона Германии "Лейпциг", которая в прошлом году вышла в Бундеслигу и на данный момент занимает в ней второе место.

Компании также принадлежат две команды Формулы-1 – "Ред Булл" и "Торо Россо".