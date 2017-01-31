Прокурор штата Вашингтон подаст на Трампа в суд из-за указа о мигрантах

Сегодня, 02:40

Фергюсон сообщил, что также подал иск о временной приостановке действия указа.

Прокурор штата Вашингтон подаст на Трампа в суд из-за указа о мигрантах, фото AFP
Прокурор штата Вашингтон подаст на Трампа в суд из-за указа о мигрантах, фото AFP

Прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон объявил, что направляет в федеральный окружной суд иск о признании неконституционными основных положений антииммиграционного указа президента США Дональда Трампа.

Об этом говорится на сайте прокуратуры штата Вашингтон, передает Медуза.

По мнению Фергюсона, указ нарушает ряд положений Конституции США, в том числе о равенстве перед законом и одинаковом отношении правительства ко всем религиям.

Ответчиками по иску будут президент Трамп, высокопоставленные чиновники его администрации и министерство внутренней безопасности США, которому подчиняется погранслужба. Текст заявления будет опубликован 30 января.

Фергюсон сообщил, что также подал иск о временной приостановке действия указа.

Ранее Фергюсон и прокуроры 15 других штатов выступили с осуждением указа Трампа и пообещали сделать все возможное для его отмены.

Согласно заявлению, действия президента "разделяют семьи в Вашингтоне, вредят тысячам жителей Вашингтона, разрушают экономику Вашингтона, наносят ущерб компаниям из Вашингтона и противоречат суверенным интересам Вашингтона — оставаться гостеприимным местом для мигрантов и беженцев".

Напомним, в воскресенье Трамп выпустил специальное заявление по ситуации, обвинив СМИ в неверной интерпретации его запрета. "Чтобы все разъяснить, это не запрет для мусульман, как ложно сообщают медиа", –цитирует пресс-релиз ABC News.

По словам президента, запрет связан с борьбой с террором и с мерами безопасности в стране, а не с религией. Он напомнил, что в мире еще более 40 стран с преимущественно исламским населением, которых этот запрет не затронул. По его словам, аналогичный запрет ввел президент Барак Обама в 2011 г., когда на полгода приостановил выдачу виз иракцам.
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