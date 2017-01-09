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Проливные дожди превратили Таиланд в зону бедствия: шокирующие кадры (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7865/56_main.1483965836.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/56_tn.1483965836.jpg Мир Обильные осадки будут продолжаться вплоть до 10 января

Проливные дожди превратили Таиланд в зону бедствия: шокирующие кадры (фото)

Сегодня, 19:44

Обильные осадки будут продолжаться вплоть до 10 января

В Таиланде стихийное бедствие затронуло свыше миллиона жителей, пишет AFP.

Муссонные дожди превратили в зону бедствия 10 тайских провинций. Под водой оказались более четырех тысяч населенных пунктов

В южных провинциях в результате наводнений уже погибли более 20 местных жителей.

Всего в затронутых стихией районах проживает около миллиона человек. Там закрыты аэропорты и остановлено железнодорожное сообщение. Коммуникации в ряде городов нарушены полностью.

По прогнозам синоптиков, обильные осадки будут продолжаться вплоть до 10 января.
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Автор:

Павленко Анастасия

Источник:

"Сегодня"

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