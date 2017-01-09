Проливные дожди превратили Таиланд в зону бедствия: шокирующие кадры (фото)

Обильные осадки будут продолжаться вплоть до 10 января

В Таиланде стихийное бедствие затронуло свыше миллиона жителей, пишет AFP.

Муссонные дожди превратили в зону бедствия 10 тайских провинций. Под водой оказались более четырех тысяч населенных пунктов

В южных провинциях в результате наводнений уже погибли более 20 местных жителей.

Всего в затронутых стихией районах проживает около миллиона человек. Там закрыты аэропорты и остановлено железнодорожное сообщение. Коммуникации в ряде городов нарушены полностью.

По прогнозам синоптиков, обильные осадки будут продолжаться вплоть до 10 января.