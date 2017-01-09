Проливные дожди превратили Таиланд в зону бедствия: шокирующие кадры (фото)
Обильные осадки будут продолжаться вплоть до 10 января
В Таиланде стихийное бедствие затронуло свыше миллиона жителей, пишет AFP.
Муссонные дожди превратили в зону бедствия 10 тайских провинций. Под водой оказались более четырех тысяч населенных пунктов
В южных провинциях в результате наводнений уже погибли более 20 местных жителей.
Всего в затронутых стихией районах проживает около миллиона человек. Там закрыты аэропорты и остановлено железнодорожное сообщение. Коммуникации в ряде городов нарушены полностью.
По прогнозам синоптиков, обильные осадки будут продолжаться вплоть до 10 января.
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