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Прощальное выступление Мишель Обымы: Я надеюсь, что вы гордились мной (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7861/99_main.1483796136.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/99_tn.1483796136.jpg Мир Обращение вышло настолько трогательным, что первая леди США, которая скоро покинет Белый дом, не могла сдержать слез

Прощальное выступление Мишель Обымы: Я надеюсь, что вы гордились мной (видео)

Сегодня, 15:32

Обращение вышло настолько трогательным, что первая леди США, которая скоро покинет Белый дом, не могла сдержать слез

Мишель Обама. Фото: AFP
Мишель Обама. Фото: AFP

Первая леди США Мишель Обама  выступила с прощальной речью и обратилась к молодым американцам.

"Я хочу, чтобы наши молодые люди знали, что они имеют значение. Так что не бойтесь. Сосредоточьтесь. Вы имеете право на хорошее образование", – сказала она.

В конце, сдерживая слезы, она добавила: "Быть вашей первой леди – это величайшая честь. Я надеюсь, что вы гордились мной".

Напомним, Мишель Обама была хозяйкой Белого дома в течение двух президентских сроков Барака Обамы. Республиканец Дональд Трамп был избран президентом США на выборах 8 ноября, он вступит в должность 20 января 2017 года.
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Источник:

"Сегодня"

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