Прощальный "подарок" от Обамы: США ввели санкции против России и высылают дипломатов

В Кремле уже расценили такие действия, как акт "предсказуемой агрессии людей, которым через три недели уходить"

Власти США в четверг объявили о введении санкций против ряда российских граждан и компаний, обвинив их в организации и осуществлении кибератак на американские политические институты.

Кроме того, Вашингтон высылает из страны 35 дипломатов РФ по обвинению в разведывательной деятельности и закрывает два российских дипломатических учреждения на территории США на том же основании. Также Вашингтон обвинил Москву в притеснении американских дипломатов и организаций, работающих в России.

В Кремле уже расценили такие действия как акт "предсказуемой агрессии людей, которым через три недели уходить", а также желание навредить новой администрации избранного президента США Дональда Трампа, которая приступит к своим обязанностям 20 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что Москва примет ответные адекватные меры, но спешить с ними не будет.

Санкции

В обнародованном в четверг санкционном списке минфина значатся руководитель ГРУ Игорь Коробов, первые заместители Владимир Алексеев и Игорь Костюков, заместитель Сергей Гизунов. Ранее в ноябре российский гражданин Алексей Белан был включен ФБР в список разыскиваемых за киберпреступления. Еще один гражданин России Евгений Богачев также находится в списке ФБР, за помощь в его поимке объявлено вознаграждение в размере 3 миллионов долларов.

Также введены санкции в отношении пяти российских ведомств и организаций, включая Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба ВС РФ, АНО "Профессиональная ассоциация создания и обработки данных", "Специальный технологический центр", компания по защите данных "ЦОР Секьюрити".

Как утверждается в сообщении госдепартамента США, "Специальный технологический центр" (Санкт-Петербург) якобы помог ГРУ в проведении операций, "ЦОР Секьюрити" (бывшая Esage Lab) — предоставил ведомству технические исследования, а АНО "ПО КСИ" — специальное обучение.

Традиционно санкции предусматривают блокирование всех активов указанных граждан и организаций, американским гражданам и компаниям запрещено вступать с ними в деловые отношения.

Персоны нон-грата

В соответствии с решением властей США 35 дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско объявлены персонами нон-грата и должны покинуть страну в течение 72 часов с момента информирования, то есть к полудню воскресенья (20:00 мск). Обама назвал российских дипломатов "разведчиками", а госдепартамент сообщил, что "их действия не соответствуют дипломатическому или консульскому статусу". Список дипломатов, подлежащих высылке, власти США не публикуют.

Также закрываются два дипломатических учреждения РФ в штатах Мэриленд и Нью-Йорк – доступ туда будет закрыт с 12:00 (20:00 мск) пятницы. Эти учреждения, по данным властей США, также использовались в разведывательных целях.

Спецслужбы отчитались

Федеральное бюро расследований (ФБР) и министерство внутренней безопасности (МВБ) США в свою очередь опубликовали отчет о кибератаках на серверы одной из американских партий в период президентских выборов, в данных атаках обвиняют российских граждан и ведомства.

"Этот отчет — результат совместной аналитической работы ФБР и МВБ. Этот документ предоставляет подробную техническую информацию относительно инструментов и инфраструктуры, использованной российскими гражданскими и военными разведывательными службами, для взлома серверов, связанных с американскими выборами, а также американского правительства, политических и частных секторов", — говорится в документе, опубликованном на сайтах ведомств.

США заявляют, что две группы разведки РФ взломали серверы партии в Соединенных Штатах в 2015 и 2016 годах, говорится в техническом докладе, который распространили министерство внутренней безопасности и Федеральное бюро расследований США.

Название политической партии не уточняется, но ранее сообщалось о взломе серверов Демократической партии.

"Правительство США подтверждает, что два различных действующих лица из RIS (российские разведывательные службы) участвовали во взломе политической партии в США. Первая действовавшая группа, известная как серьезная постоянная угроза 29 (APT 29), проникла в системы партии летом 2015 года, а вторая, известная как APT28, — весной 2016 года", — говорится в докладе.

По данным властей США, хакеры разослали в 2015 году примерно 1 тысяче человек, включая официальных лиц США, письма с вредоносным кодом, и по крайней мере один человек нажал на ссылку, дав хакерам доступ к системам партии. В результате хакерам удалось внедриться в системы и получить там постоянное присутствие, говорится в докладе.

Также в 2016 году хакеры разослали предупреждения о необходимости смены пароля, замаскированные под сообщения администрации сети, что также помогло проникновению в системы партии, говорится в докладе. "Власти США считают, что информация была передана прессе и опубликована", — уточнили авторы доклада.

Также спецслужбы США опубликовали более 40 псевдонимов, под которыми, по их мнению, действуют российские спецслужбы. В документе американские компании призвали к бдительности и проверке задним числом своих сетей, а также предложили возможные технические меры по борьбе с хакерами.

Обама объяснил причину

Обама заявил, что санкции против России введены в ответ на вмешательство в выборы в США и давление на дипломатов США; оба этих обвинения Москва опровергает.

"Сегодня я распорядился о ряде действий в ответ на агрессивное давление российского правительства на американские официальные лица, а также в ответ на кибероперации, направленные против выборов в США. Эти действия последовали за неоднократными частными и публичными предупреждениями, которые мы высказали российскому правительству, и являются необходимым и подходящим ответом на усилия по нанесению вреда интересам США в нарушение установленных международных норм поведения", — говорится в письменном заявлении Обамы.

По заявлению президента США, "все американцы должны быть обеспокоены действиями России".

"В октябре моя администрация опубликовала наши оценки, что Россия предприняла действия с намерением вмешаться в выборный процесс США. Эта кража данных и последующие действия по публикации могли быть одобрены только на самом высоком уровне российского правительства. Кроме того, наши дипломаты столкнулись с неприемлемым давлением в Москве со стороны российских служб безопасности и полиции на протяжении последнего года", — заявил Обама.

Меры указа вводятся "в связи с необходимостью противостоять общенациональному режиму ЧП относительно значительной злонамеренной киберактивности… и в виду повышенного использования подобных действий для подрыва демократических процессов и институтов", — говорится в указе.

Реакция Кремля

Комментируя принятые Вашингтоном меры, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь заявил, что Россия категорически не согласна с беспочвенными обвинениями США в адрес Москвы.

"Как и говорили раньше, мы считаем подобные решения и подобные санкции необоснованными, незаконными с точки зрения международного права… Такие действия такого разрушительного, деструктивного характера для двусторонних отношений принимает администрация, которой уходить через три недели. Это выглядит как абсолютно непредсказуемое проявление агрессии", — сказал он.

"С нашей точки зрения, такие действия Вашингтона, действующей администрации в Вашингтоне, являются проявлением, к сожалению, непредсказуемой и, можно даже сказать, агрессивной внешней политики. Мы считаем, что такие решения действующей администрации, которой, кстати говоря, осталось работать три недели, преследуют две цели: это окончательно испортить и без того лежащие на дне российско-американские отношения, а также, по всей видимости, нанести удар и по внешнеполитическим планам будущей администрации избранного президента США", — сказал Песков журналистам.

При этом он подчеркнул, что второй тезис является абсолютно внутренним делом Америки.

"Мы отчетливо видим, что новой администрации пытаются навязать определенную линию, то есть лишить администрацию какого-то уровня дееспособности и лишить ее права выбора того пути, по которому предложит идти новый президент", — пояснил пресс-секретарь.

Российские контрмеры в связи с решением президента США Барака Обамы выслать 35 российских дипломатов и ввести санкции за причастность России к кибератакам будут оглашены сегодня, 30 декабря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ответные меры уже сегодня

"Завтра будут официальные заявления, контрмеры и много всего", – написала она 29 декабря в Facebook.

Членов администрации Барака Обамы она назвала "группой внешнеполитических неудачников, озлобленных и недалеких", отметив, что из этой группы спойлеров "жалко только Керри". "Он не был союзником. Но он старался быть профессионалом и сохранять человеческое достоинство", – написала Захарова.

"Сегодня Америка, американский народ были унижены своим же собственным Президентом. Не международными террористами, не войсками противника. На этот раз пощечину Вашингтону нанёс его же хозяин, максимально увеличив количество неотложных дел для приходящей команды. Комплексными должны были быть шаги на Ближнем Востоке, а не месть" – написала Захарова.

Первый ответ РФ

Уже ближе к утру пятницы стало известно, что Россия в ответ на новые санкции и высылку дипломатов из США приняла решение о закрытии англо-американской школы в Москве, в которой обучаются дети сотрудников диппредставительств Соединенных Штатов, Великобритании и Канады. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Вашингтоне.

Кроме того, по словам собеседника телеканала, распоряжением закрывается дом отдыха американского посольства в Серебряном Бору. Официального подтверждения данной информации с российской стороны не поступало.

Что будет делать Трамп

В свою очередь, избранный президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с главами разведслужб, в связи с обвинениями России в кибератаках из-за чего против страны были введены новые санкции. Он уточнил, что встреча произойдет на будущей неделе. Об этом сообщает агентство AFP.

В то же время Трамп отметил, что "сейчас время для нашей страны двигаться к большему, к лучшим вещам".