Протесты польской оппозиции дали неожиданнй результат – СМИ

Опрос показал, что за правящую партию "Право и Справедливость" сейчас готовы проголосовать 35% опрошенных

Последние протесты польской оппозиции привели к тому, что поддержка нынешней польской власти среди населения увеличилось. Об этом пишет Wpolityce со ссылкой на данные социологического опроса.

Опрос показал, что за правящую партию "Право и Справедливость" сейчас готовы проголосовать 35% опрошенных. Такой показатель на 5% больше по сравнению с последним исследованием, проведенным в октябре этого года.

На втором месте электоральных предпочтений поляков оказалась Nowoczesna ("Современная"), за которую проголосовали бы 24% опрошенных – эта политическая сила показала рост рейтинга на 2%, а на третьем месте оказалась оппозиционная "Гражданская Платформа" с поддержкой 15 процентов – уменьшение рейтинга на 1%.

По в последнее опрос в Сейм имеют шансы Kukiz'15 с поддержкой в 6% – снижение на 2% и Польская крестьянская партия, за которую проголосовали бы 5% опрошенных – увеличение на 3%.

Опрос был проведен компанией Millward Brown SA на заказ издание Fakty, телеканалов TVN и TVN24.

Исследование проводилось 21-22 декабря, то есть уже после всех скандальных действия оппозиционных группировок и так называемого комитета защиты демократии.

В минувшую субботу Польшу потрясла самая массовая акция протеста, которую глава МВД Польши Мариуш Блащак расценил как попытку госпереворота, а российские СМИ называют "польский Майдан". Формальным поводом для выхода людей на улицы стало решение в пятницу парламентского большинства, которое после выборов в 2015 году оказалось у партии Ярослава Качиньского "Право и справедливость" (PiS), ограничить с 2017 года работу журналистов в нижней палате парламента, а также голосование за ряд законов, включая бюджет на следующий год, не в зале заседания при помощи электронной системы, а руками в другом помещении Сейма. Голосование руками произошло после того, как депутаты от оппозиции – "Гражданская платформа" (партия председателя Европейского совета Дональда Туска, была правящей с 2007-го по 2015-й), "Кукиз’15", "Новочесна" и Польская крестьянская партия – заняли трибуну, таким образом пытаясь не допустить голосования в том числе и по бюджету, к которому у оппозиции есть свои претензии.

Обвинения правящей партии в нарушения Конституции, включая ограничение свободы СМИ, вывело в субботу на улицы Варшавы около 200 тысяч человек.