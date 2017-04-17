Пулеметы, пушки и гранаты: в России заявили о потоке оружия из Украины и ЕС

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила о перекрытии большого канала поставки оружия из стран Европейского союза и Украины на территорию РФ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России пресечена противоправная деятельность межрегиональной группы, причастной к организации канала поставок средств поражения из стран Евросоюза и Украины в Российскую Федерацию", – говорися в сообщении пресс-службы российского ведомства.

В частности, ФСБ указывает, что изъято 18 пулеметов ("Максим", "РПД", "МГ-43", "РГГК"); 43 автомата ("АКСУ", "АКМ", "АК-74", "АК-47", "МП-43"); 29 пистолетов-пулеметов ("ППШ", "МП-40", "ППД", "МП-5", "Кедр", "Витязь", "Томпсона"); 45 карабинов, винтовок и ружей; 97 пистолетов и револьверов ("Наган, "ТТ", "ПМ", "П-38", "Беретта", "Маузер", "Коровина", "Вальтер", "Люгер", "Марголина"); авиационная пушка времен Второй мировой войны; более 180 основных частей к огнестрельному оружию; свыше 16 000 боеприпасов различного калибра; 15 ручных осколочных гранат; более 21 килограмма взрывчатых веществ; наркотические вещества растительного происхождения; поддельные бланки разрешений на приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов. Т

акже сообщается, что в 24 субъектах Российской Федерации в отношении 54 ранее выявленных и задокументированных членов указанной группы осуществлены необходимые следственные действия.