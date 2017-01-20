Пушков ответил Трампу о намерении уничтожить террористов

Для борьбы с исламистами американскому лидеру нужна российская поддержка, считает сенатор

Для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" новому американскому президенту нужно объединиться с Россией. Об этом написал в Twitter российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, для борьбы с исламистами Трампу нужна российская поддержка.

"Трамп заявил об уничтожении ИГИЛ как о главном приоритете. В решении этой задачи ему не нужны Варшава, Киев или Вильнюс. Россия – необходима", – написал Пушков.

Американский президент Дональд Трамп во время своей инаугурационной речи пообещал стереть с лица земли всех террористов. Новый президент США пообещал полностью уничтожить радикальных исламских боевиков.

Ранее сообщалось, что Россия пригласила команду избранного президента США на переговоры по Сирии, которые пройдут в столице Казахстана – Астане, в переговорах также примут участие Турция и Иран.