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Пушков ответил Трампу о намерении уничтожить террористов http://www.segodnya.ua/img/article/7903/55_main.1484940406.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/55_tn.1484940406.jpg Мир Для борьбы с исламистами американскому лидеру нужна российская поддержка, считает сенатор

Пушков ответил Трампу о намерении уничтожить террористов

Сегодня, 21:28

Для борьбы с исламистами американскому лидеру нужна российская поддержка, считает сенатор

Алексей Пушков. Фото: 24smi.org
Алексей Пушков. Фото: 24smi.org

Для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" новому американскому президенту нужно объединиться с Россией. Об этом написал в Twitter российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, для борьбы с исламистами Трампу нужна российская поддержка.

"Трамп заявил об уничтожении ИГИЛ как о главном приоритете. В решении этой задачи ему не нужны Варшава, Киев или Вильнюс. Россия – необходима", – написал Пушков.

Американский президент Дональд Трамп во время своей инаугурационной речи пообещал стереть с лица земли всех террористов. Новый президент США пообещал полностью уничтожить радикальных исламских боевиков.

Ранее сообщалось, что Россия пригласила команду избранного президента США на переговоры по Сирии, которые пройдут в столице Казахстана – Астане, в переговорах также примут участие Турция и Иран.
россия, США, террористы, трамп, пушков
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"Сегодня"

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