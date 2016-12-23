Пусть начнется гонка вооружений – Трамп

Избранный президент США уверен, что его страна превзойдет и переживет всех

Избранный президент США Дональд Трамп, разъясняя ранее сделанное заявление о расширении возможностей в области ядерного оружия, сказал, что в случае гонки вооружений США превзойдут других игроков во всем, передает агентство Рейтер, сообщает "РИА Новости".

"Пусть начнется гонка вооружений. Мы превзойдем их на каждом ходу и переживем их всех", – заявил он телеканалу MSNBC.

Ранее избранный президент США Трамп написал в Twitter, что США должны значительно укрепить и расширить возможности в области ядерных вооружений "до того времени, когда мир придет в чувство относительно ядерных бомб".

В ответ, президент РФ Владимир Путин заявил, что не нашел ничего необычного в высказываниях избранного президента США Дональда Трампа об укреплении ядерного арсенала Вашингтона, но признался, что его удивили высказывания действующей администрации о мощи армии США.

"Что касается избранного президента Соединенных Штатов господина Трампа, то здесь нет никакой новизны. Он в ходе своей предвыборной кампании говорил о необходимости укрепления ядерной составляющей США, об укреплении вооруженных сил, здесь нет ничего необычного", – сказал Путин в пятницу на ежегодной пресс-конференции, отвечая на просьбу прокомментировать планы Трампа.