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Пусть начнется гонка вооружений – Трамп http://www.segodnya.ua/img/article/7824/94_main.1482499649.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/94_tn.1482499649.jpg Мир Избранный президент США уверен, что его страна превзойдет и переживет всех

Пусть начнется гонка вооружений – Трамп

Вчера, 15:24

Избранный президент США уверен, что его страна превзойдет и переживет всех

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Избранный президент США Дональд Трамп, разъясняя ранее сделанное заявление о расширении возможностей в области ядерного оружия, сказал, что в случае гонки вооружений США превзойдут других игроков во всем, передает агентство Рейтер, сообщает "РИА Новости".

"Пусть начнется гонка вооружений. Мы превзойдем их на каждом ходу и переживем их всех", – заявил он телеканалу MSNBC.

Ранее избранный президент США Трамп написал в Twitter, что США должны значительно укрепить и расширить возможности в области ядерных вооружений "до того времени, когда мир придет в чувство относительно ядерных бомб".

В ответ, президент РФ Владимир Путин заявил, что не нашел ничего необычного в высказываниях избранного президента США Дональда Трампа об укреплении ядерного арсенала Вашингтона, но признался, что его удивили высказывания действующей администрации о мощи армии США.

"Что касается избранного президента Соединенных Штатов господина Трампа, то здесь нет никакой новизны. Он в ходе своей предвыборной кампании говорил о необходимости укрепления ядерной составляющей США, об укреплении вооруженных сил, здесь нет ничего необычного", – сказал Путин в пятницу на ежегодной пресс-конференции, отвечая на просьбу прокомментировать планы Трампа.
россия, США, президент, трамп, гонка вооружений

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