Путин и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе: о чем договорились

Лидеры двух стран высказались за незамедлительное прекращение огня и договорились о новых шагах по урегулированию ситуации на востоке Украины

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, во время которого обсуждалась ситуация на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что лидеры Германии и России обсудили резко обострившуюся ситуацию на Донбассе. Они выразили обеспокоенность эскалацией конфликта, в результате которого были человеческие жертвы, а также разрушения населенных пунктов.

"Президент России и канцлер ФРГ высказались в пользу незамедлительного восстановления режима прекращения огня и поддержали в данном контексте усилия Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", – говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, Путин и Меркель договорились о новых шагах по урегулированию ситуации на Донбассе. В частности условлено наращивать дипломатические усилия в целях содействия мирному урегулированию конфликта: имеется в виду предусмотреть в ближайшее время контакты министров иностранных дел и помощников лидеров в "нормандском формате", а затем продолжить обсуждение ситуации на высшем уровне.

Напомним, 2 февраля Совбез ООН по требованию Украины собрал заседание, на котором рассмотрел ситуацию, которая сложилась из-за обострения ситуации в Авдеевке. На заседании представители стран Европы и США призвали к политическому решению конфликта и выполнению Минских соглашений.

Представитель Великобритании в ООН Мэтью Райкрофт заявил: "Нужно, чтобы Россия прекратила вооружать сепаратистов и вывела свои войска, в том числе из Крыма". А представитель США в ООН Никки Хейли заверила, что санкции с РФ не будут сняты, пока Россия не прекратит оккупацию Крыма.