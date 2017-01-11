Путин намерен встретиться с Додоном

Президент РФ Владимир Путин планирует встречу с президентом Молдовы Игорем Додоном, который намерен посетить Россию с официальным визитом 16-17 января. Это подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее дипломатические источники в Кишиневе сообщили, что Додон совершит визит в РФ 16-17 января. По их словам, он рассчитывает на встречу с президентом РФ, а также планирует провести ряд бесед с руководством Федерального собрания.

В ноябре этого года в Молдове прошли президентские выборы, победу на которых одержал кандидат от социалистов Игорь Додон. Он заявил, что первый визит в качестве главы государства намерен совершить в Москву, чтобы инициировать переговоры с целью разработки соглашения о стратегическом партнерстве с РФ, о дружбе, экономическом сотрудничестве и приднестровском урегулировании.