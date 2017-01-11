Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Путин намерен встретиться с Додоном http://www.segodnya.ua/img/article/7871/98_main.1484130871.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/98_tn.1484130871.jpg Мир Ранее дипломатические источники в Кишиневе сообщили, что Додон совершит визит в РФ 16-17 января

Путин намерен встретиться с Додоном

Сегодня, 12:30

Ранее дипломатические источники в Кишиневе сообщили, что Додон совершит визит в РФ 16-17 января

Путин. Фото: AFP
Путин. Фото: AFP

Президент РФ Владимир Путин планирует встречу с президентом Молдовы Игорем Додоном, который намерен посетить Россию с официальным визитом 16-17 января. Это подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее дипломатические источники в Кишиневе сообщили, что Додон совершит визит в РФ 16-17 января. По их словам, он рассчитывает на встречу с президентом РФ, а также планирует провести ряд бесед с руководством Федерального собрания.

В ноябре этого года в Молдове прошли президентские выборы, победу на которых одержал кандидат от социалистов Игорь Додон. Он заявил, что первый визит в качестве главы государства намерен совершить в Москву, чтобы инициировать переговоры с целью разработки соглашения о стратегическом партнерстве с РФ, о дружбе, экономическом сотрудничестве и приднестровском урегулировании.
россия, Приднестровье, Путин, встреча, додон

Вы сейчас просматриваете новость "Путин намерен встретиться с Додоном". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ИТАР-ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Додон и Красносельский, фото noi.md

Президент Молдовы встретился с главой непризнанного Приднестровья

4 Января, 20:17

Уделили внимание вопросам передвижения жителей Приднестровья, признания их документов об образовании и так далее

Мир

Игорь Додон, фото Sputnik Молдова

Президент Молдовы официально пригласил на встречу лидера Приднестровья

30 Декабря 2016, 04:02

Вадим Красносельский получил приглашение по дипломатическим каналам и рассматривает возможность ее проведения

Мир

Игорь Додон. Фото: соцсети

Президент Молдовы Додон предложил главе Приднестровья провести переговоры

29 Декабря 2016, 15:03

Пресс-служба уточнила, что сроки и параметры возможной встречи лидеров Молдовы и Приднестровья будут объявлены позже

Мир

Рогозин. Фото: соцсети

У Путина похвалили Додона за антинатовское решение

27 Декабря 2016, 14:32

По словам Рогозина, теперь Минобороны Молдовы очищено от "румынского гигиениста"

Мир

Додон. Фото: point.md

Президент Молдовы уволил главу Минобороны, который выступал за сближение с НАТО

27 Декабря 2016, 11:12

По словам Додона, такие вещи несовместимы с обязанностями действующего министра обороны суверенного государства

Мир

Додон объяснил распоряжение снять флаг ЕС со своей резиденции, фото novorosinform.org

Додон заявил, что на здании резиденции главы государства впредь будет висеть только флаг страны

27 Декабря 2016, 03:50

Додон объяснил распоряжение снять флаг ЕС со своей резиденции

Мир

Додон. Фото: point.md

С резиденции нового президента Молдовы Додона сняли флаг ЕС - СМИ

26 Декабря 2016, 11:16

Как отмечается, если раньше слева висел флаг Республики Молдова, а справа флаг Евросоюза, то теперь остался только молдавский флаг

Мир

Додон принял присягу. Фото: point.md

Додон принял присягу и вступил в полномочия президента Молдовы

23 Декабря 2016, 14:09

В Молдове официально новый президент, который победил на выборах 13 ноября

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.