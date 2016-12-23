Путин – о допинговых скандалах: "Спорт надо очистить от политики"

Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости открытости работы международных организаций, ведущих борьбу с допингом.



"Всемирное антидопинговое агентство (WADA)? Не считаю себя вправе давать оценки их деятельности, это должен сделать Международный олимпийский комитет (МОК).

Я уверен, что деятельность любого антидопингового агентства должна быть прозрачной и проверяемой. Мы должны знать о результатах работы – кого проверяют, какими средствами, какие результаты и какие приняты меры, чтобы наказать виновных и предотвратить подобные нарушения в будущем. Почему это делается в закрытом режиме, это же не оборонная сфера? В этой сфере необходима транспарентность", – заявил Путин на ежегодном расширенном общении с прессой.



"Безусловно есть определенная политическая составляющая. Спорт надо очистить от политики, он должен объединять, а не разъединять людей", – добавил Путин

Грандиозный скандал: Россию обвинили в подмене допинг-проб в 30 видах спорта

Напомним, что в 2016 году российский спорт сильно пострадал от допинговых скандалов. На Олимпиаду-2016 в Рио не пустили легкоатлетическую сборную России в полном составе – за массовое применение в стране допинга. Позже был опубликован доклад независимой комиссии WADA, в котором сказано, что более 1000 российских спортсменов были вовлечены в программу по сокрытию положительных допинг проб. Позже россиянам пришлось отменить этап Кубка мира по биатлону в Тюмени, посколько биатлонисты всех стран отказались ехать в страну, несколько десятков биатлонистов которой обвинены в употреблении допинга.