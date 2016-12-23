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Путин – о допинговых скандалах: "Спорт надо очистить от политики" http://www.segodnya.ua/img/article/7824/53_main.1482495192.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/53_tn.1482495192.jpg Мир Российский президент сетует на то, что Всемирное антидопинговое агентство работает в закрытом режиме

Путин – о допинговых скандалах: "Спорт надо очистить от политики"

Сегодня, 14:13

Российский президент сетует на то, что Всемирное антидопинговое агентство работает в закрытом режиме

Владимир Путин. Фото AFP
Владимир Путин. Фото AFP

Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости открытости работы международных организаций, ведущих борьбу с допингом.

"Всемирное антидопинговое агентство (WADA)? Не считаю себя вправе давать оценки их деятельности, это должен сделать Международный олимпийский комитет (МОК).
Я уверен, что деятельность любого антидопингового агентства должна быть прозрачной и проверяемой. Мы должны знать о результатах работы – кого проверяют, какими средствами, какие результаты и какие приняты меры, чтобы наказать виновных и предотвратить подобные нарушения в будущем. Почему это делается в закрытом режиме, это же не оборонная сфера? В этой сфере необходима транспарентность", – заявил Путин на ежегодном расширенном общении с прессой.

"Безусловно есть определенная политическая составляющая. Спорт надо очистить от политики, он должен объединять, а не разъединять людей", – добавил Путин

Грандиозный скандал: Россию обвинили в подмене допинг-проб в 30 видах спорта

Напомним, что в 2016 году российский спорт сильно пострадал от допинговых скандалов. На Олимпиаду-2016 в Рио не пустили легкоатлетическую сборную России в полном составе – за массовое применение в стране допинга. Позже был опубликован доклад независимой комиссии WADA, в котором сказано, что более 1000 российских спортсменов были вовлечены в программу по сокрытию положительных допинг проб. Позже россиянам пришлось отменить этап Кубка мира по биатлону в Тюмени, посколько биатлонисты всех стран отказались ехать в страну, несколько десятков биатлонистов которой обвинены в употреблении допинга.

Путин, допинг

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Источники:

Сегодня|Спорт, gazeta.ru

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