Путин опять отказался ехать на Мюнхенскую конференцию
По словам Пескова, в графике президента РФ участия в этом мероприятии нет
Президент РФ Владимир Путин в настоящее время не планирует принимать участия в Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, которая состоится в феврале. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"В графике президента (участие в этом мероприятии) не планируется", – сказал он.
Ожидается, что в этом году мероприятие пройдет с 17 по 19 февраля 2017 года.
На Мюнхенскую конференцию традиционно съезжаются главы государств, правительств, международных организаций, авторитетные эксперты. Российские представители участвуют в Мюнхенской конференции с конца 1990-х годов.
Как сообщалось, президент России Владимир Путин дважды отказался принять приглашение на Мюнхенскую конференцию по безопасности 2016 года.
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