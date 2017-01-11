Путин опять отказался ехать на Мюнхенскую конференцию

По словам Пескова, в графике президента РФ участия в этом мероприятии нет

Президент РФ Владимир Путин в настоящее время не планирует принимать участия в Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, которая состоится в феврале. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В графике президента (участие в этом мероприятии) не планируется", – сказал он.

Ожидается, что в этом году мероприятие пройдет с 17 по 19 февраля 2017 года.

На Мюнхенскую конференцию традиционно съезжаются главы государств, правительств, международных организаций, авторитетные эксперты. Российские представители участвуют в Мюнхенской конференции с конца 1990-х годов.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин дважды отказался принять приглашение на Мюнхенскую конференцию по безопасности 2016 года.