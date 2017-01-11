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Путин опять отказался ехать на Мюнхенскую конференцию http://www.segodnya.ua/img/article/7871/39_main.1484125550.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/39_tn.1484125550.jpg Мир По словам Пескова, в графике президента РФ участия в этом мероприятии нет

Путин опять отказался ехать на Мюнхенскую конференцию

Сегодня, 11:03

По словам Пескова, в графике президента РФ участия в этом мероприятии нет

Путин. Фото: AFP
Путин. Фото: AFP

Президент РФ Владимир Путин в настоящее время не планирует принимать участия в Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, которая состоится в феврале. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В графике президента (участие в этом мероприятии) не планируется", – сказал он.

Ожидается, что в этом году мероприятие пройдет с 17 по 19 февраля 2017 года.

На Мюнхенскую конференцию традиционно съезжаются главы государств, правительств, международных организаций, авторитетные эксперты. Российские представители участвуют в Мюнхенской конференции с конца 1990-х годов.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин дважды отказался принять приглашение на Мюнхенскую конференцию по безопасности 2016 года.
россия, Путин, песков, график, мюнхенская конференция

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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