Путин подписал нашумевший "закон садистов"

Вместе с тем, из окончательной редакции документа убрали норму о применении силы за любое нарушение режима содержания

Президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий применение к заключенным физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия, известный также как "закон садистов". Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации, передает "112 Украина".

Ранее законопроект приняла Госдума во втором и третьем чтении 21 декабря. Он был внесен в нижнюю палату парламента в мае 2015 года, в октябре того же года он прошел первое чтение.

Журналисты и правозащитники окрестили законопроект "законом садистов". В первоначальной редакции он предусматривал право применять к заключенным силу и спецсредства в случае нарушения режима содержания. Против этой нормы выступили правозащитники, и во втором чтении ее исключили из законопроекта.

Согласно документу, сотрудники ФСИН могут применять спецсредства для пресечения физического сопротивления, неповиновения, противодействия законным требованиям, если они связаны с угрозой применения опасного для жизни и здоровья насилия.

Применять спецсредства и оружие к беременным женщинам, инвалидам и несовершеннолетним запрещается, следует из документа.

Кроме того, законопроект дополнен положением, согласно которому, "при наличии возможности" применение физической силы и спецсредств подлежит фиксации на видеокамеры.

Напомним, документ был внесен правительством России в мае 2015 года, но прошел второе чтение только в декабре 2016 года.