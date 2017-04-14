Путин пока не понимает, чего хочет Трамп – Кремль

Сегодня, 16:01

По словам Пескова, у Москвы пока нет понимания относительно международного мировоззрения администрации нового президента США

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отношения России и США, заявил, что у Москвы пока нет понимания по поводу мировоззрения новой американской администрации, Владимир Путин терпелив и готов дождаться ясности, передает "РИА Новости".

"Дело не в госсекретаре, дело в администрации в целом. Пока нет такого ощущения и еще нет понимания относительно, скажем так, международного мировоззрения новой администрации. И собственно, не завершился процесс формирования этой администрации, несмотря на то, что уже почти сто дней позади. Здесь, в данном случае, можно сказать, что президент Путин весьма терпелив и последователен в своих подходах, поэтому он достаточно терпелив для того, чтобы дождаться, когда это международное мировоззрение станет ясно", – сказал Песков, отвечая на вопрос о сдвигах в отношениях России и США.

Напомним, президент США Дональд Трамп в письме Конгрессу объяснил, что нанесенный по его распоряжению ракетный удар по сирийской авиабазе был необходим для обеспечения безопасности Соединенных Штатов.
россия, США, Путин, трамп, песков

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