Путин помогал Трампу победить на выборах – разведка США

Обнародованный в пятницу отчет Разведывательного сообщества США свидетельствует о том, что Россия пыталась повлиять на результат выборов в США в пользу избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на CNN.

"Мы определили, что президент России Владимир Путин дал поручение повлиять на президентскую кампанию в США 2016 года. Россия намеревалась подорвать общественную веру в демократический процесс США, очернить госсекретаря Клинтон, и нанести ущерб ее результатам как потенциального президента. Кроме того, мы определили, что Путин и правительство России отдали явное предпочтение избранному президентом Трампу", – говорится в докладе.

В докладе отмечается, что Москва использовала разные тактики, пытаясь повлиять на результат. "Влияние Москвы заключалось в стратегии, которая включает тайные шпионские действия – такие, как киберактивность – с очевидной причастностью российских государственных учреждений, государственных СМИ, сторонних посредников, и платных пользователей соцсетей или "троллей", – говорится в докладе.

(United States Intelligence Community, IC) – собирательный термин для обозначения 17 отдельных правительственных учреждений США, перед которыми стоит задача сбора информации и ведения разведывательной деятельности в интересах США.

Как сообщалось, вице-президент США Джо Байден заявил, что у него вызывает озабоченность нежелание избранного президента Дональда Трампа прислушиваться к мнению разведки и спецслужб и посоветовал Трампу "повзрослеть". Избранный президент США Дональд Трамп назвал "политической охотой на ведьм" значительное внимание, которое уделяют в последнее время кибератакам России на США, в частности, хакерским нападениям с целью вмешаться в американские выборы.