Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Путин помогал Трампу победить на выборах – разведка США http://www.segodnya.ua/img/article/7861/15_main.1483745046.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/15_tn.1483745046.jpg Мир В докладе отмечается, что Москва использовала разные тактики, пытаясь повлиять на результат.

Путин помогал Трампу победить на выборах – разведка США

Сегодня, 01:38

В докладе отмечается, что Москва использовала разные тактики, пытаясь повлиять на результат.

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Обнародованный в пятницу отчет Разведывательного сообщества США свидетельствует о том, что Россия пыталась повлиять на результат выборов в США в пользу избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на CNN.

"Мы определили, что президент России Владимир Путин дал поручение повлиять на президентскую кампанию в США 2016 года. Россия намеревалась подорвать общественную веру в демократический процесс США, очернить госсекретаря Клинтон, и нанести ущерб ее результатам как потенциального президента. Кроме того, мы определили, что Путин и правительство России отдали явное предпочтение избранному президентом Трампу", – говорится в докладе.

В докладе отмечается, что Москва использовала разные тактики, пытаясь повлиять на результат. "Влияние Москвы заключалось в стратегии, которая включает тайные шпионские действия – такие, как киберактивность – с очевидной причастностью российских государственных учреждений, государственных СМИ, сторонних посредников, и платных пользователей соцсетей или "троллей", – говорится в докладе.

(United States Intelligence Community, IC) – собирательный термин для обозначения 17 отдельных правительственных учреждений США, перед которыми стоит задача сбора информации и ведения разведывательной деятельности в интересах США.

Как сообщалось, вице-президент США Джо Байден заявил, что у него вызывает озабоченность нежелание избранного президента Дональда Трампа прислушиваться к мнению разведки и спецслужб и посоветовал Трампу "повзрослеть". Избранный президент США Дональд Трамп назвал "политической охотой на ведьм" значительное внимание, которое уделяют в последнее время кибератакам России на США, в частности, хакерским нападениям с целью вмешаться в американские выборы.
россия, США, Путин, трамп, дональд трамп, президент США

Вы сейчас просматриваете новость "Путин помогал Трампу победить на выборах – разведка США ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп пообещал возместить за счет Мексики расходы на строительство стены

Вчера, 16:23

Администрация будущего президента США собирается опереться на принятый в 2006 году закон

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Инаугурация Трампа: избранный президент США обещает большое шоу

Вчера, 16:27

Трамп приглашает всех своих сторонников на 20 января в Вашингтон

Мир

Рекс Тиллерсон. Фото: 2000.ua

Тиллерсон назвал Путина "задирой с детской площадки", который уважает только силу

Вчера, 17:23

На этой неделе Тиллерсон проводил встречи с сенаторами от Республиканской и Демократической партии США

Мир

Дональд Трамп, фото AFP

Республиканцы-"ястребы" готовят новые санкции против РФ - Politico

Вчера, 17:40

Как сообщается, основной автор нового постановления о санкциях - сенатор-демократ Бен Кардин - надеется внести проект постановления на следующей неделе

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Конгресс США утвердил победу Трампа на президентских выборах

Вчера, 20:59

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января.

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп назвал действия Обамы в отношении России "охотой на ведьм"

Вчера, 21:14

Трамп считает, что шумиха вокруг якобы российских кибератак во время выборов президента США политически обусловлена

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп после встречи с разведкой решил создать план пресечения кибератак на США

Вчера, 23:07

Дональд Трамп не обошел темы президентских выборов и влияния на них со стороны России

Мир

Трамп высмеял Шварценеггера за низкие рейтинги его шоу

Трамп высмеял Шварценеггера

Сегодня, 00:30

Избранный президент США ранее тоже был ведущим "Ученика знаменитости"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.