Путин прокомментировал теракт в Стамбуле

Террористы должны поплатиться за свои действия и получить отпор за агрессию, считает российский лидер

Президент России Владимир Путин назвал расстрел мирных жителей в Стамбуле циничным преступлением террористов и заявил, что нужно дать отпор террористической агрессии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Он отметил, что террористы должны поплатиться за свои действия и получить отпор за свою агрессию.

"Трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника. Но террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Наш общий долг – дать решительный отпор террористической агрессии", – заявил Путин.

Также он заверил Турцию в том, что Россия остается надежным партнером в борьбе с терроризмом.

Президент РФ передал слова сочувствия родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, нападение на стамбульский ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь. Люди в костюмах Санта-Клаусов, как сообщали СМИ, открыли стрельбу из автоматов Калашникова. В результате нападения террориста погибли 39 человек, 69 получили ранения.

Позже стало известно, что террористу, который в новогоднюю ночь устроил стрельбу в ночном клубе Стамбула, не удалось скрыться и он был ликвидирован.

Как стало известно от Министерства иностранных дел Украины, в Стамбуле провели опознание тел погибших, среди которых граждан Украины не оказалось.

Также очевидцы инцидента рассказали, что происходило во время нападения на людей в клубе. Некоторые видели стрелка еще на улице, как он "с боем" прорывался в заведение.