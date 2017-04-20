Путин прояснил ситуацию со своим преемником

Российский лидер отверг возможность, что новый президент может быть назначен в кулуарах Кремля

Сменить Владимира Путина на посту президента сможет только тот, кого выберет народ, а не указом из Кремля. Об этом заявил сам российский лидер, передает РИА Новости.

Данный вопрос был затронут во время заседания организационного комитета "Победа", где лично присутствовал сам Путин.

Так, представитель Общероссийской организации инвалидов войны в Афганистане рассказал президенту РФ о многочисленных претензиях и организации проверок со стороны сенатора Франца Клинцевича, который в своем письме указал спикера ГД Вячеслава Володина в качестве правопреемника президента РФ.

В ответ на услышанное российский лидер заявил: "Преемника президента определяет только российский народ в ходе демократических выборов, и никто другой".

Как писало издание Financial Times со ссылкой на неназванный источник, знакомый с Путиным, в Кремле началась борьба за то, кто станет преемником президента России.