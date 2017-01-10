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Путин теряет друзей, а Янукович достает раскладушку: отставка Мадуро "взорвала" сеть http://www.segodnya.ua/img/article/7869/6_main.1484053489.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/6_tn.1484053489.jpg Мир Венесуэла может остаться без президента в ближайшее время

Путин теряет друзей, а Янукович достает раскладушку: отставка Мадуро "взорвала" сеть

Сегодня, 15:03

Венесуэла может остаться без президента в ближайшее время

Николас Мадуро. Фото: AFP
Николас Мадуро. Фото: AFP

Сегодня стало известно, что оппозиционный парламент Венесуэлы объявил президента Николаса Мадуро оставившим свой пост в силу неисполнения им своих обязанностей.

По данным местных СМИ, за это решение проголосовало большинство депутатов – 106 человек. Проправительственные депутаты покинули зал при начале голосования.

Отмечается, что депутаты действовали в рамках 233 статьи конституции Венесуэлы, которая, в частности, предусматривает в случае признания президента отсутствующим на своем посту назначение новых выборов главы государства.

В социальных сетях вероятную отставку Мадуро восприняли достаточно бурно. Пользователи в частности подметили, что президент РФ Владимир Путин все больше теряет лояльных к себе лидеров стран, в особенности южноамериканских. Кроме того интернет-юзеры шутят, что после отставки Мадуро может отправиться в Ростов к своему "коллеге" Виктору Януковичу.

Напомним, что ситуация в Венесуэле продолжает ухудшаться из-за тяжелого экономического положения, вызванного быстро растущей инфляцией, падением мировых цен на нефть, а также политическим кризисом из-за конфликта между законодательной и исполнительной властями.
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Авторы:

Сергей Остапенко, Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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