Путин теряет друзей, а Янукович достает раскладушку: отставка Мадуро "взорвала" сеть
Венесуэла может остаться без президента в ближайшее время
Сегодня стало известно, что оппозиционный парламент Венесуэлы объявил президента Николаса Мадуро оставившим свой пост в силу неисполнения им своих обязанностей.
По данным местных СМИ, за это решение проголосовало большинство депутатов – 106 человек. Проправительственные депутаты покинули зал при начале голосования.
Отмечается, что депутаты действовали в рамках 233 статьи конституции Венесуэлы, которая, в частности, предусматривает в случае признания президента отсутствующим на своем посту назначение новых выборов главы государства.
В социальных сетях вероятную отставку Мадуро восприняли достаточно бурно. Пользователи в частности подметили, что президент РФ Владимир Путин все больше теряет лояльных к себе лидеров стран, в особенности южноамериканских. Кроме того интернет-юзеры шутят, что после отставки Мадуро может отправиться в Ростов к своему "коллеге" Виктору Януковичу.
Как правильно мадуро или майдодуро? pic.twitter.com/pbmXs40UKQ— אריה ליב קרסנופולסקי (@volontert71) 9 января 2017 г.
ВОЛОДЯ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ— Вал Мишель (@VALMICHEL7) 10 января 2017 г.
Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты: ВОР и БЕЗДАРЬ. pic.twitter.com/P0GjLWjSmX
Друзей Путина в Южной Америке становится всё меньше. Вслед за президентом Бразилии Дилмой Русеф ушёл в небытие президент Венесуэлы Мадуро... pic.twitter.com/xTUQ3waxgw— Двуглавый Кургинян© (@tyndagood) 9 января 2017 г.
Скоро в Ростове выступление дуэта Янукович и Мадуро с хитами "Мы живые и легитимные" и "Астановитесь".— Серый Кардинал (@slevo4kin) 9 января 2017 г.
"Мы летели на вертолете, нашу машину обстреляли, меня заставили есть стекло и убили,а потом я приехал в Боготу",- заявил Мадуро.— Snowie (@HuSnizhne) 9 января 2017 г.
Пока вы спите, в это время в Шереметьево! Все готово для встречи великого друга рашки – Мадуро! pic.twitter.com/DL0iYslLh8— world news Mustang (@rex_Zlo) 9 января 2017 г.
Опыт Венесуэлы показал, что от пустых полок до импичмента проходит не более двух лет.— Уголок циника (@cynicarea) 9 января 2017 г.
Парламент Венесуэлы объявил импичмент Мадуро— Эльшад Бабаев (@Elshad_Babaev) 10 января 2017 г.
В Ростове Янукович достал с балкона раскладушку
#BRKNG Мадуро отправлен в отставку pic.twitter.com/iTWqQUWT0G— недолугий кєкодєл (@SaintKEK) 9 января 2017 г.
Президент Мадуро просит президента Путина прислать ему севастопольский "Беркут", "Ночных волков" и казаков pic.twitter.com/U1op5IMgDZ— Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 9 января 2017 г.
#Venezuela & #россия— Igor Zubkov (@IgorZ_ua) 10 января 2017 г.
Постой паровоз
Не стучите колеса...
Мадуро... съе*ался к #ввх
Ростов таки не резиновый, Карл! pic.twitter.com/LHtEmBPMQl
Мадуро кончился, Ким Чен Ына скоро пристрелит американо-корейский спецназ. А нас то когда посетит такая удача?— Вадим КОРОВИН (@Pjatak) 9 января 2017 г.
Инфляция в Венесуэле 720%. Средняя ЗП по реальному курсу бакса – $15. Пачка презиков по курсу нацбанка $600. Пачка муки $900.— РБ головного мозга (@belamova) 9 января 2017 г.
СОЦИАЛИЗМ
Роснефть вложила в проекты в Венесуэле более 75 млрд.— Записки сумасшедшего (@Pavel_XII) 10 января 2017 г.
Умные инвесторы вкладывают в перспективные, развивающиеся проекты, тупые в Венесуэлу.
Отсчёт пошёл pic.twitter.com/OwAC4BIMmv— РБ головного мозга (@belamova) 10 января 2017 г.
венесуэльцы вообще потеряли берега— неочн удвлн прсхдщ (@azubinski) 9 января 2017 г.
им до развитого социализма всего годик-другой оставался
не хотят люди щястья, что с ними ни делай :(
Мадуро: Баба дура, я легитимный! Путенвведивайска! @volontert71 pic.twitter.com/hHUSzQDHJY— Iaroslav Drobotun (@yadrobotun) 9 января 2017 г.
@DonaldJTrump71 Такие нужны. Мадуро поёт, пассажиры теряют бдительность, овощ тырит шапки. Бригада.— Suddenly (@HogwartsFlu) 9 января 2017 г.
Напомним, что ситуация в Венесуэле продолжает ухудшаться из-за тяжелого экономического положения, вызванного быстро растущей инфляцией, падением мировых цен на нефть, а также политическим кризисом из-за конфликта между законодательной и исполнительной властями.
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