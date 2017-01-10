Путин теряет друзей, а Янукович достает раскладушку: отставка Мадуро "взорвала" сеть

Венесуэла может остаться без президента в ближайшее время

Сегодня стало известно, что оппозиционный парламент Венесуэлы объявил президента Николаса Мадуро оставившим свой пост в силу неисполнения им своих обязанностей.

По данным местных СМИ, за это решение проголосовало большинство депутатов – 106 человек. Проправительственные депутаты покинули зал при начале голосования.

Отмечается, что депутаты действовали в рамках 233 статьи конституции Венесуэлы, которая, в частности, предусматривает в случае признания президента отсутствующим на своем посту назначение новых выборов главы государства.

В социальных сетях вероятную отставку Мадуро восприняли достаточно бурно. Пользователи в частности подметили, что президент РФ Владимир Путин все больше теряет лояльных к себе лидеров стран, в особенности южноамериканских. Кроме того интернет-юзеры шутят, что после отставки Мадуро может отправиться в Ростов к своему "коллеге" Виктору Януковичу.

Как правильно мадуро или майдодуро? pic.twitter.com/pbmXs40UKQ — אריה ליב קרסנופולסקי (@volontert71) 9 января 2017 г.

ВОЛОДЯ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты: ВОР и БЕЗДАРЬ. pic.twitter.com/P0GjLWjSmX — Вал Мишель (@VALMICHEL7) 10 января 2017 г.

Друзей Путина в Южной Америке становится всё меньше. Вслед за президентом Бразилии Дилмой Русеф ушёл в небытие президент Венесуэлы Мадуро... pic.twitter.com/xTUQ3waxgw — Двуглавый Кургинян© (@tyndagood) 9 января 2017 г.

Скоро в Ростове выступление дуэта Янукович и Мадуро с хитами "Мы живые и легитимные" и "Астановитесь". — Серый Кардинал (@slevo4kin) 9 января 2017 г.

"Мы летели на вертолете, нашу машину обстреляли, меня заставили есть стекло и убили,а потом я приехал в Боготу",- заявил Мадуро. — Snowie (@HuSnizhne) 9 января 2017 г.

Пока вы спите, в это время в Шереметьево! Все готово для встречи великого друга рашки – Мадуро! pic.twitter.com/DL0iYslLh8 — world news Mustang (@rex_Zlo) 9 января 2017 г.

Опыт Венесуэлы показал, что от пустых полок до импичмента проходит не более двух лет. — Уголок циника (@cynicarea) 9 января 2017 г.

Парламент Венесуэлы объявил импичмент Мадуро



В Ростове Янукович достал с балкона раскладушку — Эльшад Бабаев (@Elshad_Babaev) 10 января 2017 г.

Президент Мадуро просит президента Путина прислать ему севастопольский "Беркут", "Ночных волков" и казаков pic.twitter.com/U1op5IMgDZ — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 9 января 2017 г.

Мадуро кончился, Ким Чен Ына скоро пристрелит американо-корейский спецназ. А нас то когда посетит такая удача? — Вадим КОРОВИН (@Pjatak) 9 января 2017 г.

Инфляция в Венесуэле 720%. Средняя ЗП по реальному курсу бакса – $15. Пачка презиков по курсу нацбанка $600. Пачка муки $900.

СОЦИАЛИЗМ — РБ головного мозга (@belamova) 9 января 2017 г.

Роснефть вложила в проекты в Венесуэле более 75 млрд.

Умные инвесторы вкладывают в перспективные, развивающиеся проекты, тупые в Венесуэлу. — Записки сумасшедшего (@Pavel_XII) 10 января 2017 г.

венесуэльцы вообще потеряли берега

им до развитого социализма всего годик-другой оставался

не хотят люди щястья, что с ними ни делай :( — неочн удвлн прсхдщ (@azubinski) 9 января 2017 г.

@DonaldJTrump71 Такие нужны. Мадуро поёт, пассажиры теряют бдительность, овощ тырит шапки. Бригада. — Suddenly (@HogwartsFlu) 9 января 2017 г.

Напомним, что ситуация в Венесуэле продолжает ухудшаться из-за тяжелого экономического положения, вызванного быстро растущей инфляцией, падением мировых цен на нефть, а также политическим кризисом из-за конфликта между законодательной и исполнительной властями.