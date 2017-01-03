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Путин входит в 2017 год на пике мощи – The Washington Post http://www.segodnya.ua/img/article/7854/11_main.1483459156.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/11_tn.1483459156.jpg Мир При этом в издании напомнили, что Россия продолжает зависеть от экспорта природных ресурсов, а структурные реформы экономики и приватизация государственных предприятий затормозились

Путин входит в 2017 год на пике мощи – The Washington Post

Сегодня, 21:58

При этом в издании напомнили, что Россия продолжает зависеть от экспорта природных ресурсов, а структурные реформы экономики и приватизация государственных предприятий затормозились

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

2017 год начинается удачно для президента России Владимира Путина, пишет The Washington Post.

"Хотя Путин входит в 2017 год на пике мощи, под вопросом остается, что произойдет с позициями России, когда Трамп начнет управлять самой сильной страной в мире. Скорее всего, Москва продолжит попытки расширять свою сферу влияния в ущерб Соединенным Штатам, одновременно привлекая везде, где это будет возможно, — например, в области борьбы с терроризмом, — новую администрацию на свою сторону. При этом Путин вряд ли станет напрямую бросать вызов новому президенту США", – отмечается в статье, перевод который приводит "ИноСМИ".

Американское издание приводит статистику, которая подтверждает  – валовой внутренний продукт России достиг пика в 2,2 триллиона долларов в 2013 году и с тех пор снизился до 1,3 триллиона, что меньше, чем у Италии, Бразилии и Канады. По данным Международного валютного фонда валовой внутренний продукт на душу населения в России ниже 9 000 долларов. "Страна продолжает зависеть от экспорта природных ресурсов. Структурные реформы экономики и приватизация государственных предприятий затормозились", – говорится в публикации.

Успех Путина, как считают аналитики, зависит от других сильных государств. "Корабль путинского государства продолжает плыть вперед, однако, как и в случае с тем дымящим российским маленьким авианосцем, который изменил баланс сил в Сирии, его успех во многом зависит от того, позволят ли ему другие страны добиться успеха", – отмечается в статье.
россия, США, Путин, трамп

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