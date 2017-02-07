Путин внезапно привел войска в полную боевую готовность

Органы военного управления и воинские части были приведены в высшую степень боеготовности, отмечает Шойгу

Сегодня в 8 часов утра по киевскому времени началась внезапная проверка Воздушно-космических сил, которая была инициирована президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, сообщает пресс-служб Минобороны РФ в Facebook.

По его словам, воинские части были приведены в высшую степень боеготовности и приступили к выполнению тренировочных мероприятий.

"При проверке особое внимание необходимо уделить состоянию боевого дежурства, развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии. Со всеми проверяемыми воинскими частями, подразделениями провести тактические учения и контрольные занятия", – добавил Шойгу.

Также министр обороны РФ распорядился, чтоб были соблюдены требования безопасности, а также сохранность оружия и боеприпасов.

"В целях выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Генеральному штабу, сформировать контрольные группы и организовать их работу в главном командовании, объединениях, соединениях и воинских частях Воздушно-космических сил", – уточнил министр.

Он также поручил своим заместителям и руководителям центральных органов военного управления организовать работу подчиненных должностных лиц по направлениям ответственности в рамках внезапной проверки.

Напомним, 25 августа 2016 года Путин привел в полную боеготовность войска у границы с Украиной "для локализации кризисных ситуаций". Она была объявлена на семь дней в Южном, Западном и Центральном округах, а также на Северном флоте. Также она коснулась и Воздушно-космических сил, и ВДВ.

Как сообщала украинская разведка, согласно распоряжению Путина, внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности вооруженных сил РФ осуществлялась с привлечением около 100 тысяч военнослужащих.