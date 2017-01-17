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Путин встретился с Додоном http://www.segodnya.ua/img/article/7890/5_main.1484652852.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/5_tn.1484652852.jpg Мир Президент РФ отметил, что в последние годы отношения Москвы и Кишинева складывались не лучшим образом

Путин встретился с Додоном

Сегодня, 13:31

Президент РФ отметил, что в последние годы отношения Москвы и Кишинева складывались не лучшим образом

Додон и Путин. Фото: kremlin.ru
Додон и Путин. Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что первый официальный визит нового президента Молдовы Игоря Додона в Москву даст толчок развитию двусторонних отношений по всем направлениям. Такое мнение он высказал, открывая переговоры в узком составе.

"Я очень рассчитываю, что ваш первый визит в Россию, это первая ваша зарубежная поездка в качестве президента, она будет хорошим толчком для развития наших межгосударственных связей по всем направлениям", – сказал российский лидер.

Путин отметил, что в последние годы отношения Москвы и Кишинева складывались не лучшим образом, несмотря на то, что Молдова важный партнер РФ в регионе. "Об этом говорит и падение товарооборота за последние годы – в два раза он упал", – констатировал российский лидер.

Президент от имени руководства России еще раз поздравил Додона с избранием на пост главы Молдовы и со вступлением в должность.

Ранее сообщалось, что Либеральная партия Молдовы готовит законодательную инициативу о проведении референдума об отставке президента Игоря Додона.

"Инициатива продиктована, прежде всего, тем, что Игорь Додон позволил себе поздравить Вадима Красносельского (лидер непризнанного Приднестровья – Ред.) с победой на так называемых президентских выборах. Поздравляя Красносельского, Игорь Додон фактически признал независимость Приднестровья, чего не делал ни один из руководителей Молдовы. Если мы не остановим эту антиконституционную деятельность нынешнего президента Молдовы, ситуация может еще больше усугубиться", – заявил лидер молдавских либералов Михай Гимпу.

Представители правящей коалиции во главе с Демократической партией, в свою очередь, заявили, что "сначала необходимо обратиться в Конституционный суд с запросом, нарушал ли Игорь Додон Конституцию".
россия, переговоры, Путин, Молдова, додон

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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