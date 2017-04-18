Путин ввел новые наказания для футбольных фанатов

Теперь буйных фанов на Чемпионате мира в России ждет полный набор наказаний за нарушения правопорядка

Президент России Владимир Путин утвердил новые меры наказания для футбольных болельщиков на территории России, которые приняты к Чемпионату мира 2018 года.

Таким образом, за нарушение правопорядка особо буйные фаны будут наказаны 15 сутками, а также депортацией из страны без судебного разбирательства. Предписания для болельщиков уже начали действовать и введены к Чемпионату мира по футболу, который пройдет летом следующего года в России.

Кроме того, за дебош во время спортивных мероприятий нарушителю придется выложить (если перевести на украинские деньги) более 10 000 гривен.