Путин ввел новые наказания для футбольных фанатов
Теперь буйных фанов на Чемпионате мира в России ждет полный набор наказаний за нарушения правопорядка
Президент России Владимир Путин утвердил новые меры наказания для футбольных болельщиков на территории России, которые приняты к Чемпионату мира 2018 года.
Таким образом, за нарушение правопорядка особо буйные фаны будут наказаны 15 сутками, а также депортацией из страны без судебного разбирательства. Предписания для болельщиков уже начали действовать и введены к Чемпионату мира по футболу, который пройдет летом следующего года в России.
Кроме того, за дебош во время спортивных мероприятий нарушителю придется выложить (если перевести на украинские деньги) более 10 000 гривен.
Вы сейчас просматриваете новость "Путин ввел новые наказания для футбольных фанатов". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии