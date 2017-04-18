Путин ввел новые наказания для футбольных фанатов

Сегодня, 12:48

Теперь буйных фанов на Чемпионате мира в России ждет полный набор наказаний за нарушения правопорядка


Президент России Владимир Путин утвердил новые меры наказания для футбольных болельщиков на территории России, которые приняты к Чемпионату мира 2018 года.

Таким образом, за нарушение правопорядка особо буйные фаны будут наказаны 15 сутками, а также депортацией из страны без судебного разбирательства. Предписания для болельщиков уже начали действовать и введены к Чемпионату мира по футболу, который пройдет летом следующего года в России.

Кроме того, за дебош во время спортивных мероприятий нарушителю придется выложить (если перевести на украинские деньги) более 10 000 гривен.
россия, видео, Путин, нарушения, фаны, болельщики, наказание, чемпионат мира

Вы сейчас просматриваете новость "Путин ввел новые наказания для футбольных фанатов". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Предложение от хорвата украинке

Хорватский болельщик сделал предложение украинке во время матча Хорватия - Украина

24 Марта, 23:32

На огромном экране стадиона в Загребе появилось фото пары и хорватский фанат сделал предложение - девушка согласилась

Фото и видео

Фанаты "Черноморца" подрались с полицией в Одессе

2 Апреля, 15:20

Во время матча Премьер-лиги "Черноморец" - "Олимпик" произошла драка фанатов и полиции

Футбол

В Египте будут казнены десять футбольных фанатов

20 Февраля, 17:18

Болельщики спровоцировали страшную трагедию в городе Порт-Саид

Мир

Дмитрий Песков. Фото: news-front.info

"Картина низкого пошиба": Песков выдал рецензию на фильм о российских фанатах, который не смотрел

18 Февраля, 06:08

ВВС выпустил фильм о российских футбольных болельщиках, в Кремле сказали, что смотреть его не хотят

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования