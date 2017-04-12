Путин заявил, что не допустит революции в России

Сегодня, 11:47

РФ также намерена "защитить" от революционеров соседние и дружественные страны

Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля
Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что не допустит в РФ "цветной" революции, как это происходит в разных странах мира. Об этом он сказал в интервью телеканалу "МИР".

По его словам, Россия намерена предотвращать попытки революций не только у себя, но и в странах ОДКБ.

"Мы знаем различные теории, которые осуществляются в разных регионах мира, приводят к серьезной дестабилизации в этих регионах. Разумеется, ничего такого допустить не должны и будем всячески стараться соответствующим образом вести себя в России и всячески поддерживать наших партнеров по ОДКБ", – сказал Путин.

Справка: в ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Ранее Владимир Путин сравнил антикоррупционные акции протеста в России с Майданом в Украине. Также он отметил, что с массовых протестных акций началась так называемая "арабская весна".
россия, Путин, революция, рф, одкб

Вы сейчас просматриваете новость "Путин заявил, что не допустит революции в России". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Рэкс Тиллерсон в Москве. Фото: AFP

В Госдепе США рассказали, будет ли встреча Тиллерсона с Путиным

Сегодня, 10:02

Американский дипломат ждет первого шага от Кремля, отметил представитель дипломатического ведомства США

Мир

Владимир Путин. Фото: AFP

Путин сравнил союзников США по НАТО с "китайскими болванчиками"

Сегодня, 09:09

Российский лидер встал на защиту Асада после химической атаки

Мир

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Путин дал понять, что занимает сторону Асада

Вчера, 16:14

Президент РФ заявил, что Москва обратится в соответствующие структуры ООН в Гааге с тем, чтобы провести тщательное расследование удара США по аэродрому в Сирии

Мир

Владимир Путин. Фото: AFP

Слава Рабинович объяснил, почему Путин не нажмет ядерную кнопку

Вчера, 13:18

Как только его руки потянутся нажать кнопку, свои же "огреют" его тяжелой пепельницей, сказал финансист

Мир

Владимир Путин. Фото: AFP

Газета The New York Times получила Пулитцеровскую премию за статью о Путине

10 Апреля, 22:45

В публикации в довольно критичной манере говорится о методах, применяемых российскими властями для достижения целей на мировой арене

Мир

Владимир Путин. Фото: AFP

Россия продолжит оказывать свою поддержку Южной Осетии – Путин

10 Апреля, 20:17

Президент России прокомментировал результаты "выборов" в оккупированной части Грузии

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования