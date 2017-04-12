Путин заявил, что не допустит революции в России

Президент России Владимир Путин заявил, что не допустит в РФ "цветной" революции, как это происходит в разных странах мира. Об этом он сказал в интервью телеканалу "МИР".

По его словам, Россия намерена предотвращать попытки революций не только у себя, но и в странах ОДКБ.

"Мы знаем различные теории, которые осуществляются в разных регионах мира, приводят к серьезной дестабилизации в этих регионах. Разумеется, ничего такого допустить не должны и будем всячески стараться соответствующим образом вести себя в России и всячески поддерживать наших партнеров по ОДКБ", – сказал Путин.

Справка: в ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Ранее Владимир Путин сравнил антикоррупционные акции протеста в России с Майданом в Украине. Также он отметил, что с массовых протестных акций началась так называемая "арабская весна".