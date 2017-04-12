Путин заявил, что отношения РФ и США при Трампе деградируют

Сегодня, 13:09

Президент РФ прокомментировал уровень доверия в российско-американских отношениях

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Президент России Владимир Путин заявляет о деградации российско-американских отношений во время президентства Дональда Трампа. Об этом Путин заявил в интервью телеканалу МИР, которое выйдет в эфир вечером 12 апреля. Передает "Украинская правда"

"Рабочий уровень доверия в российско-американских отношениях, особенно в военной сфере, при администрации Дональда Трампа не стал лучше, а скорее деградировал", – считает он.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер ранее заявил, что режим сирийского лидера Башара Асада совершил серьезные преступления против мирного населения, поэтому РФ следовало бы прекратить его поддержку и стать на правильную сторону истории.
россия, США, Путин, трамп

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