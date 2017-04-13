Путин заявил о готовности России вернуться к меморандуму по Сирии – Лавров

Президент России Владимир Путин во время встречи с госсекретарем США заявил о готовности России вернуться к меморандуму по предотвращению инцидентов в Сирии, в случае, если США подтвердят цель борьбы с терроризмом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с Рексом Тиллерсоном, – передает RT.

"Как вы знаете, действие этого меморандума (о предотвращении инцидентов в Сирии и обеспечении безопасности полетов авиации – Ред.) было российской стороной приостановлено. Сегодня президент подтвердил нашу готовность вернуться к его применению при понимании, что будет четко подтверждена изначальная цель действий военно-воздушных сил американской коалиции и ВКС РФ, а именно борьба с ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусрой" (террористические организации, запрещены в РФ)", – сказал он.

Ранее сообщалось, что переговоры Лаврова и Тиллерсона продлились пять часов. Встреча Путина и Тиллерсона продлилась почти два часа.