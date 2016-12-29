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Путин заявил о начале перемирия в Сирии http://www.segodnya.ua/img/article/7843/37_main.1483012892.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/37_tn.1483012892.jpg Мир Российский лидер отметил, что были подписаны три документа, благодаря которым на сирийской земле должен наступить мир

Путин заявил о начале перемирия в Сирии

Сегодня, 13:57

Российский лидер отметил, что были подписаны три документа, благодаря которым на сирийской земле должен наступить мир

Алеппо. Фото: AFP
Алеппо. Фото: AFP

Президент России Владимир Путин заявил, что, наконец, достигнуты договоренности касательно перемирия и урегулированию ситуации в Сирии, сообщает "Интерфакс".

По его словам, стороны договорились не только о прекращении огня в многострадальной Сирии, но и начать процесс мирных переговоров по урегулированию ситуации.

"Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ – это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ – заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию ", – сказал Путин.

Он отметил, что подписанты документов – РФ, Турция и Иран – будут совместно контролировать выполнение перемирия.

"Очень большую работу проделали совместно с партнерами из Турции. Мы знаем, что совсем недавно состоялась трехсторонняя встреча в Москве министров иностранных дел России, Турции и Ирана, где все три страны взяли на себя обязательство не только по контролю, но и по гарантиям мирного процесса урегулирования в Сирийской республике", – отметил президент РФ.

Ранее сообщалось, что Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия, который будет представлен сторонам конфликта в Сирии.

Также российский лидер отмечал, что договоренности по урегулированию в Сирии хрупкие, они требуют особого внимания и терпения.
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