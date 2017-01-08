Путина поймали на постановочной съемке "с народом"
Президента РФ при разных встречах "с народом" окружают одни и те же люди, заметили блогеры
В сети заметили интересную деталь на фото с президентом России Владимиром Путиным, сделанных при совершенно разных обстоятельствах.
Блогер Антон Ходза в Facebook выложил снимки, на которых засняты одни и те же люди, окружающие главу РФ.
Пользователи сети предположили, что эти люди не просто члены массовки, а возможно и охрана президента России.
Вы сейчас просматриваете новость "Путина поймали на постановочной съемке "с народом"". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии