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Путина поймали на постановочной съемке "с народом" http://www.segodnya.ua/img/article/7863/9_main.1483869133.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/9_tn.1483869133.jpg Мир Президента РФ при разных встречах "с народом" окружают одни и те же люди, заметили блогеры

Путина поймали на постановочной съемке "с народом"

Сегодня, 11:52

Президента РФ при разных встречах "с народом" окружают одни и те же люди, заметили блогеры

Президент РФ Владимир Путин. Фото: AFP
Президент РФ Владимир Путин. Фото: AFP

В сети заметили интересную деталь на фото с президентом России Владимиром Путиным, сделанных при совершенно разных обстоятельствах.

Блогер Антон Ходза в Facebook выложил снимки, на которых засняты одни и те же люди, окружающие главу РФ.

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Пользователи сети предположили, что эти люди не просто члены массовки, а возможно и охрана президента России.
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Источник:

Обозреватель

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