Путину хотят вручить премию мира

Российского лидера назвали всемирным посланцем мира, несмотря на все его преступления в Украине и Сирии

Президента России Владимира Путина собираются наградить премией мира имени команданте Уго Чавеса, которую основали в Венесуэле, передает ТАСС.

Отмечается, что премию появилась совсем недавно в Венесуэле, и ее лидер Николас Мадуро решил, что первым лауреатом должен стать именно российский лидер.

"Я восхищаюсь президентом Путиным, думаю, что он – всемирный посланец мира. Это лидер с большим стратегическим видением мира, с большой любовью к истории. В Венесуэле мы создали премию мира, которая будет носить имя команданте Чавеса. Вчера вечером мы решили, что первая премия будет вручена президенту Владимиру Путину", – сказал Мадуро.

Также президент Венесуэлы отметил "стратегическое видение мира" у российского президента и выразил надежду на скорый визит в РФ.

Напомним, 20 декабря 2016 года глава французского "Центра политических и международных отношений" (CFPA) Фабьен Боссар выдвинул кандидатуру российского президента Владимира Путина на соискание Нобелевской премии мира. Политолог заявил, что в письме, отправленном в Нобелевский комитет, говорится о миротворческих усилиях Путина. Он единственный, кто по-настоящему борется с терроризмом, считает Боссар.