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Путину хотят вручить премию мира http://www.segodnya.ua/img/article/7896/57_main.1484810130.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/57_tn.1484810130.jpg Мир Российского лидера назвали всемирным посланцем мира, несмотря на все его преступления в Украине и Сирии

Путину хотят вручить премию мира

Сегодня, 09:15

Российского лидера назвали всемирным посланцем мира, несмотря на все его преступления в Украине и Сирии

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Президента России Владимира Путина собираются наградить премией мира имени команданте Уго Чавеса, которую основали в Венесуэле, передает ТАСС.

Отмечается, что премию появилась совсем недавно в Венесуэле, и ее лидер Николас Мадуро решил, что первым лауреатом должен стать именно российский лидер.

"Я восхищаюсь президентом Путиным, думаю, что он – всемирный посланец мира. Это лидер с большим стратегическим видением мира, с большой любовью к истории. В Венесуэле мы создали премию мира, которая будет носить имя команданте Чавеса. Вчера вечером мы решили, что первая премия будет вручена президенту Владимиру Путину", – сказал Мадуро.

Также президент Венесуэлы отметил "стратегическое видение мира" у российского президента и выразил надежду на скорый визит в РФ.

Напомним, 20 декабря 2016 года глава французского "Центра политических и международных отношений" (CFPA) Фабьен Боссар выдвинул кандидатуру российского президента Владимира Путина на соискание Нобелевской премии мира. Политолог заявил, что в письме, отправленном в Нобелевский комитет, говорится о миротворческих усилиях Путина. Он единственный, кто по-настоящему борется с терроризмом, считает Боссар.
Венесуэла, Путин, премия, мадуро

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