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Раненую грабителем теннисистку Петру Квитову завалили цветами (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7829/89_main.1482702109.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7829/89_tn.1482702109.jpg Мир Чешская теннисистка из-за травмы руки сможет вернуться на корт лишь через полгода

Раненую грабителем теннисистку Петру Квитову завалили цветами (фото)

Вчера, 23:41

Чешская теннисистка из-за травмы руки сможет вернуться на корт лишь через полгода

Петра Квитова поблагодарила за цветы. Фото Twitter
Петра Квитова поблагодарила за цветы. Фото Twitter

Чешская теннисистка Петра Квитова поблагодарила своих поклонников за поддержку. 20 декабря на чешку в ее собственном доме напал грабитель. Злоумышленник поранил спортсменке руку, после чего она перенесла операцию. Из-за этого Квитова сможет вернуться на корт не раньше чем через полгода.

"Посылаю всем свою любовь и поцелуи. Спасибо, что завалили мой дом цветами", – написала Квитова в Twitter.

Петра Квитова после ранения может уже шевелить пальцами
травма, Петра Квитова, теннисистка

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