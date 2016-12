Раненую грабителем теннисистку Петру Квитову завалили цветами (фото)

Чешская теннисистка Петра Квитова поблагодарила своих поклонников за поддержку. 20 декабря на чешку в ее собственном доме напал грабитель. Злоумышленник поранил спортсменке руку, после чего она перенесла операцию. Из-за этого Квитова сможет вернуться на корт не раньше чем через полгода.

"Посылаю всем свою любовь и поцелуи. Спасибо, что завалили мой дом цветами", – написала Квитова в Twitter.

Sending love and kisses for a merry Christmas. Thank you for filling our house with flowers pic.twitter.com/BDCqoBIJAo