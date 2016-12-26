Раненую грабителем теннисистку Петру Квитову завалили цветами (фото)
Чешская теннисистка из-за травмы руки сможет вернуться на корт лишь через полгода
Чешская теннисистка Петра Квитова поблагодарила своих поклонников за поддержку. 20 декабря на чешку в ее собственном доме напал грабитель. Злоумышленник поранил спортсменке руку, после чего она перенесла операцию. Из-за этого Квитова сможет вернуться на корт не раньше чем через полгода.
"Посылаю всем свою любовь и поцелуи. Спасибо, что завалили мой дом цветами", – написала Квитова в Twitter.
Петра Квитова после ранения может уже шевелить пальцами
Sending love and kisses for a merry Christmas. Thank you for filling our house with flowers pic.twitter.com/BDCqoBIJAo— Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) December 25, 2016
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