Растолстевший Тайсон Фьюри не сумел перепрыгнуть забор и завалился в лужу (видео)

Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри продолжает шокировать общественность своим поведением.

Ушедший после победы над украинцев Владимиром Кличко в депрессию, боксер хорошенько растолстел и запустил свое физическое состояние.

Доказательством этого служит видео, размещенное в соцсетях, на котором Фьюри не сумел перепрыгнуть забор, завалившись в лужу.

В конце 2015 года Тайсон Фьюри по очкам победил Владимира Кличко и отобрал у украинского боксера все его чемпионские пояса. Затем в 2016 году Фьюри несколько раз переносил бой-реванш с Кличко, а осенью в его организме обнаружили кокаин и дисквалифицировали.