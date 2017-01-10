Растолстевший Тайсон Фьюри не сумел перепрыгнуть забор и завалился в лужу (видео)
Скандальный британец не спешит возвращаться в бокс
Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри продолжает шокировать общественность своим поведением.
Ушедший после победы над украинцев Владимиром Кличко в депрессию, боксер хорошенько растолстел и запустил свое физическое состояние.
Доказательством этого служит видео, размещенное в соцсетях, на котором Фьюри не сумел перепрыгнуть забор, завалившись в лужу.
В конце 2015 года Тайсон Фьюри по очкам победил Владимира Кличко и отобрал у украинского боксера все его чемпионские пояса. Затем в 2016 году Фьюри несколько раз переносил бой-реванш с Кличко, а осенью в его организме обнаружили кокаин и дисквалифицировали.
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