Разговор Путина и Трампа оживил войну на Донбассе – евродепутат

Сегодня, 17:43

Бильдт призвала своих коллег из европейских институций придерживаться четкой линии защиты Украины в данном конфликте

Анна Мария Корацца Бильдт. Фото: YES
Анна Мария Корацца Бильдт. Фото: YES

Депутат Европейского парламента Анна Мария Корацца Бильдт считает, что Европейский Союз не стоит перед выбором между войной с РФ и защитой Украины. Об этом она заявила на экспертной дискуссии по Украине в Европейском парламенте.

Бильдт отметила, что обсуждая реформы и достижений Украины, невозможно выпускать из виду войну, которая идет сейчас в Украине.

"Невозможно говорить об ассоциации без того, чтобы не говорить о новых отношениях Путина и Трампа, – пояснила она. – Мы уже три года имеем войну в центре Европы и внезапно, после телефонного разговора Путина и Трампа, эта война оживилась".

Евродепутат призвала своих коллег из европейских институций придерживаться четкой линии защиты Украины в данном конфликте: "Я надеюсь, мы сможем занять четкую позицию, и это не означает объявление войны Путину или России. Это лишь означает встать на защиту Украины".

"Мы должны очень четко поддержать санкции", – добавила она.

Отметим, что Анна Мария Корацца Бильдт является женой бывшего премьера и главы МИД Швеции Карла Бильдта.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявил, что решение украинского кризиса нельзя ставить в зависимость от решения других международных проблем, это отдельный вопрос.

"Нельзя увязывать с другими проблемами. Какие это проблемы? Раздавались высказывания, что можно было бы увязать вопрос по Украине с участием России в борьбе с международным терроризмом, или, например, с ядерной тематикой", – сказал глава МИД Эстонии.
Украина, Путин, Донбасс, евросоюз, трамп

Вы сейчас просматриваете новость "Разговор Путина и Трампа оживил войну на Донбассе – евродепутат". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Украинская правда

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Свен Миксер. Фото: rus.delfi.ee

Украинский вопрос нельзя увязывать с решением других проблем - МИД Эстонии

Сегодня, 11:29

Как отмечается, раздавались высказывания, что можно было бы увязать вопрос по Украине с участием России в борьбе с международным терроризмом

Мир

Игорь Додон. Фото: соцсети

Правящая партия Молдовы жестко раскритиковала поведение Додона в Брюсселе

Сегодня, 09:51

Как говорится в заявлении, визит президента превратился в партийный визит, в ходе которого Додон представлял политические проекты Партии социалистов

Мир

Федерика Могерини. Фото: AFP

Евросоюз осудил решение Израиля о строительстве на Западному берегу Иордана

Сегодня, 06:08

Глава европейской дипломатии Могерини призвала израильское руководство воздерживаться от применения норм закона, принятого кнессетом

Политика

ЕС должен помочь Украине, считают эксперты. Фото: euroua.com

Эксперты Atlantic Council обнародовали план, как ЕС может помочь Украине

Вчера, 09:20

Как отмечается, в интересах Европы иметь стабильную, прозападную Украину у своих восточных границ

Политика

Хюг Мингарелли. Фото: ec.europa.eu

Решение о безвизе для Украины уже принято - посол

6 Февраля, 16:15

Однако Хьюг Мингарелли не сообщил точные сроки предоставления Украине безвизового режима

Политика

В ЕС оценили работу НАБУ. Фото: qha.com.ua

В ЕС предостерегли украинские власти от попыток урезать полномочия НАБУ

6 Февраля, 15:54

Как отмечается, проблема заключается в том, что дела, которые расследует НАБУ, затем передаются в суд и не могут рассматриваться там длительное время

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования