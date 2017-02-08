Разговор Путина и Трампа оживил войну на Донбассе – евродепутат

Депутат Европейского парламента Анна Мария Корацца Бильдт считает, что Европейский Союз не стоит перед выбором между войной с РФ и защитой Украины. Об этом она заявила на экспертной дискуссии по Украине в Европейском парламенте.

Бильдт отметила, что обсуждая реформы и достижений Украины, невозможно выпускать из виду войну, которая идет сейчас в Украине.

"Невозможно говорить об ассоциации без того, чтобы не говорить о новых отношениях Путина и Трампа, – пояснила она. – Мы уже три года имеем войну в центре Европы и внезапно, после телефонного разговора Путина и Трампа, эта война оживилась".

Евродепутат призвала своих коллег из европейских институций придерживаться четкой линии защиты Украины в данном конфликте: "Я надеюсь, мы сможем занять четкую позицию, и это не означает объявление войны Путину или России. Это лишь означает встать на защиту Украины".

"Мы должны очень четко поддержать санкции", – добавила она.

Отметим, что Анна Мария Корацца Бильдт является женой бывшего премьера и главы МИД Швеции Карла Бильдта.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявил, что решение украинского кризиса нельзя ставить в зависимость от решения других международных проблем, это отдельный вопрос.

"Нельзя увязывать с другими проблемами. Какие это проблемы? Раздавались высказывания, что можно было бы увязать вопрос по Украине с участием России в борьбе с международным терроризмом, или, например, с ядерной тематикой", – сказал глава МИД Эстонии.