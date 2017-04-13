Разведка США перехватила переговоры сирийских военных перед химатакой в Идлибе – CNN

Сегодня, 14:45

При этом у американской разведки нет подтверждений об участии в подготовке атаки российской разведки или военных

Результаты химатаки в Сирии, фото AFP
Результаты химатаки в Сирии, фото AFP

Американская разведка перехватила переговоры военных сирийского правительства, которые готовили атаку с использованием химического оружия в Идлибе. Этот перехват стал одним из подтверждений причастности сирийского диктатора Башара Асада к использованию химического оружия, перед использованием ракетных ударов по сирийской авиабазе, сообщает CNN, ссылаясь на свои источники в высшем руководстве США, передает ZN.ua.

При этом у американской разведки нет подтверждений об участии в подготовке атаки российской разведки или военных. Однако чиновник не исключает того, что россияне более аккуратны в своей коммуникации. Также чиновник подчеркнул, что пока атака не состоялась, американская сторона не знала о том, что она может произойти.

Как сообщалось, на заседании Совета безопасности ООН 12 апреля Россия в очередной раз наложила вето на проект резолюции по Сирии, внесенный на рассмотрение представителями США, Франции и Великобритании.

Напомним, 7 апреля с военных кораблей США были выпущены 59 ракет по авиабазе правительственных войск Сирии в провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб. Мировые лидеры подержали действия США, их осудили только Россия, Иран и Северная Корея. Перед этим Франция инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с применением химического оружия в Сирии, но проект резолюции был в очередной раз заблокирован Россией.
Сирия, США, асад, химическое оружие, зарин
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