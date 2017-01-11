Разведка США уверена, что у РФ есть компромат на Трампа – CNN

Как сообщается, эта информация была представлена в небольшой записке на две страницы, прикрепленной к отчету о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года

Секретные документы, представленные на прошлой неделе президенту США Бараку Обаме и избранному президенту Дональду Трампу, содержат утверждение, что у россиян есть компрометирующая информация о личной жизни и финансовой деятельности Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

Информация была представлена в небольшой записке на две страницы, прикрепленной к отчету о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года.

Утверждение, в частности, основываются на записке, составленной бывшим британским разведчиком, чьи последние сообщения американские спецслужбы считают достоверными.

ФБР расследует достоверность и правильность этих обвинений, которые основаны главным образом на информации из российских источников, но не подтверждает многих существенных деталей в записях о Трампе.

По словам двух сотрудников национальной безопасности, в документе также содержится информация о том, что во время предвыборной кампании был постоянный обмен информацией между представителями Трампа и посредниками от российского правительства.

На двух страницах информация предоставлена без детальной конкретики об источниках и методах, которые использовал бывший британский чиновник разведки.

Очевидно, полная информация не была включена в засекреченный доклад о российском взломе, который был широко распространен, а содержится в приложении, доступном только для высших должностных лиц: президента Обамы, новоизбранного президента, и восьмерых лидеров Конгресса.

CNN стало также известно, что 9 декабря сенатор Джон Маккейн передал полную копию записки – от июня до декабря 2016 года – директору ФБР Джеймсу Коми.

В команде Трампа заявили, что избранный президент США Дональд Трамп решит, как выстраивать отношения с Россией, после инаугурации.