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"Реал" намерен поднять в два раза зарплату Зинедину Зидану http://www.segodnya.ua/img/article/7858/63_main.1483643832.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/63_tn.1483643832.jpg Мир Ныне наставник мадридского клуба получает 4,25 млн евро в год

"Реал" намерен поднять в два раза зарплату Зинедину Зидану

Сегодня, 21:12

Ныне наставник мадридского клуба получает 4,25 млн евро в год

Зинедин Зидан. Фото AFP
Зинедин Зидан. Фото AFP

Президент испанского "Реала" Флорентино Перес планирует вдвое увеличить заработную плату главного тренера команды Зинедина Зидана, сообщает Sport.fr.

По информации издания, вместо нынешних 4,25 млн евро по новому контракту 44-летний французский специалист будет получать 8 млн евро ежегодно. Срок действия соглашения Зидана с "Реалом", который истекает летом 2018 года, будет продлен на один или два года.

Зидан стал главным тренером "Реала" в начале 2016 года и привел команду к победе в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.
футбол, Реал Мадрид, Зинедин Зидан

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Источник:

Газета.Ru

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