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"Реал" потерял двух футболистов из-за травм http://www.segodnya.ua/img/article/7845/11_main.1483041494.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7845/11_tn.1483041494.jpg Мир Лукас Васкес и Матео Ковачич выбыли на несколько недель и точно пропустят матч 1/8 финала Кубка Испании

"Реал" потерял двух футболистов из-за травм

Сегодня, 21:58

Лукас Васкес и Матео Ковачич выбыли на несколько недель и точно пропустят матч 1/8 финала Кубка Испании

В середине декабря &quot;Реал&quot; выиграл клубный чемпионат мира. Фото AFP
В середине декабря "Реал" выиграл клубный чемпионат мира. Фото AFP

Футболисты мадридского "Реала" – нападающий Лукас Васкес и полузащитник Матео Ковачич – пропустят до двух недель из-за травм, сообщает Marca.

У Васкеса травма камбаловидной мышцы правой голени, а у Ковачича повреждение связок левой лодыжки.

Игроки точно пропустят встречу 1/8 финала Кубка Испании против "Севильи", которая пройдет 4 января, и, возможно, несколько последующих встреч.
футболисты, чемпионат Испании, Реал Мадрид, кубок Испании, Матео Ковачич

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Источники:

Marca, РСпорт

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