"Реал" потерял двух футболистов из-за травм
Лукас Васкес и Матео Ковачич выбыли на несколько недель и точно пропустят матч 1/8 финала Кубка Испании
Футболисты мадридского "Реала" – нападающий Лукас Васкес и полузащитник Матео Ковачич – пропустят до двух недель из-за травм, сообщает Marca.
У Васкеса травма камбаловидной мышцы правой голени, а у Ковачича повреждение связок левой лодыжки.
Игроки точно пропустят встречу 1/8 финала Кубка Испании против "Севильи", которая пройдет 4 января, и, возможно, несколько последующих встреч.
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