"Реал" потерял двух футболистов из-за травм

Лукас Васкес и Матео Ковачич выбыли на несколько недель и точно пропустят матч 1/8 финала Кубка Испании

Футболисты мадридского "Реала" – нападающий Лукас Васкес и полузащитник Матео Ковачич – пропустят до двух недель из-за травм, сообщает Marca.

У Васкеса травма камбаловидной мышцы правой голени, а у Ковачича повреждение связок левой лодыжки.

Игроки точно пропустят встречу 1/8 финала Кубка Испании против "Севильи", которая пройдет 4 января, и, возможно, несколько последующих встреч.