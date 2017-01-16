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"Реал" прервал свою рекордную серию без поражений http://www.segodnya.ua/img/article/7885/1_main.1484553494.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/1_tn.1484553494.jpg Мир Подопечные Зидана впервые проиграли с апреля 2016 года

"Реал" прервал свою рекордную серию без поражений

Сегодня, 09:58

Подопечные Зидана впервые проиграли с апреля 2016 года

Фото AFP
Фото AFP

"Реал" на выезде проиграл "Севилье" (1:2) и тем самым не только впервые в сезоне уступил, но и прервал серию из 40 матчей без поражений.

Последний раз "сливочные" проигрывали в апреле 2016 года в матче четвертьфинала Лиги чемпионов против "Вольфсбурга" (0:2).

С тех пор "Реал" одержал 30 побед и десять раз сыграл вничью.

Напомним, счет в матче открыл нападающий "сливочных" Криштиану Роналду, реализовав пенальти на 67-й минуте.

За пять минут до конца матча защитник мадридцев Серхио Рамос после подачи штрафного случайно головой переправил мяч в ворота партнера по команде Кейлора Наваса.

На второй компенсируемой минуте новичок красно-белых Стеван Йоветич, перешедший на правах аренды из "Интера", забил гол и тем самым принес победу своей команде.
рекорд, футбол, чемпионат Испании, Реал Мадрид

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Источник:

Советский спорт

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