"Реал" прервал свою рекордную серию без поражений

"Реал" на выезде проиграл "Севилье" (1:2) и тем самым не только впервые в сезоне уступил, но и прервал серию из 40 матчей без поражений.

Последний раз "сливочные" проигрывали в апреле 2016 года в матче четвертьфинала Лиги чемпионов против "Вольфсбурга" (0:2).

С тех пор "Реал" одержал 30 побед и десять раз сыграл вничью.

Напомним, счет в матче открыл нападающий "сливочных" Криштиану Роналду, реализовав пенальти на 67-й минуте.

За пять минут до конца матча защитник мадридцев Серхио Рамос после подачи штрафного случайно головой переправил мяч в ворота партнера по команде Кейлора Наваса.

На второй компенсируемой минуте новичок красно-белых Стеван Йоветич, перешедший на правах аренды из "Интера", забил гол и тем самым принес победу своей команде.