"Реал Сосьедад" на выезде всухую обыграл "Малагу" Дениса Бойко

Украинский вратарь "Малаги" весь матч просидел в запасе

"Реал Сосьедад" на выезде обыграл "Малагу" в матче 18-го тура чемпионата Испании.

Встреча прошла в понедельник в Малаге и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голы забили Иньиго Мартинес (50-я минута) и Хуанми (62).

Украинский вратарь "Малаги" Денис Бойко весь матч просидел в запасе.

"Реал Сосьедад" набрал 32 очка и занимает пятое место в Примере, "Малага" с 21 баллом идет на 13-й строчке.