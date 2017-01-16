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"Реал Сосьедад" на выезде всухую обыграл "Малагу" Дениса Бойко http://www.segodnya.ua/img/article/7888/34_main.1484603192.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/34_tn.1484603192.jpg Мир Украинский вратарь "Малаги" весь матч просидел в запасе

"Реал Сосьедад" на выезде всухую обыграл "Малагу" Дениса Бойко

Сегодня, 23:46

Украинский вратарь "Малаги" весь матч просидел в запасе

&quot;Реал Сосьедад&quot; обыграл &quot;Малагу&quot;. Фото facebook.com/RealSociedadFutbol
"Реал Сосьедад" обыграл "Малагу". Фото facebook.com/RealSociedadFutbol

"Реал Сосьедад" на выезде обыграл "Малагу" в матче 18-го тура чемпионата Испании.

Встреча прошла в понедельник в Малаге и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голы забили Иньиго Мартинес (50-я минута) и Хуанми (62).

Украинский вратарь "Малаги" Денис Бойко весь матч просидел в запасе.

"Реал Сосьедад" набрал 32 очка и занимает пятое место в Примере, "Малага" с 21 баллом идет на 13-й строчке.

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  РЕАЛ МАДРИД 17 12 4 1 46-16 40
2  СЕВИЛЬЯ 18 12 3 3 38-22 39
3  БАРСЕЛОНА 18 11 5 2 47-17 38
4  АТЛЕТИКО 18 10 4 4 32-14 34
5  ВИЛЬЯРРЕАЛ 18 8 7 3 26-12 31
6  РЕАЛ СОСЬЕДАД 17 9 2 6 28-25 29
7  АТЛЕТИК 18 8 4 6 22-19 28
8  СЕЛЬТА 18 8 3 7 29-32 27
9  ЭЙБАР 18 7 5 6 25-24 26
10  ЛАС-ПАЛЬМАС 18 6 6 6 27-29 24
11  ЭСПАНЬОЛ 18 5 8 5 22-25 23
12  АЛАВЕС 18 5 7 6 15-18 22
13  БЕТИС 18 6 3 9 20-30 21
14  МАЛАГА 17 5 6 6 26-29 21
15  ДЕПОРТИВО 18 4 6 8 23-28 18
16  ЛЕГАНЕС 18 4 5 9 13-29 17
17  ВАЛЕНСИЯ 17 4 4 9 26-33 16
18  СПОРТИНГ 18 3 3 12 19-37 12
19  ГРАНАДА 18 1 7 10 15-39 10
20  ОСАСУНА 18 1 6 11 17-38 9
чемпионат Испании, Малага, Реал Сосьедад

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Источник:

Сегодня|Спорт

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