Референдум в Турции: оппозиция обвиняет власти страны в манипуляциях

Сегодня, 20:57

Заместитель председателя оппозиционной партии Турции уверен в том, что власти Турции манипулируют результатами конституционного референдума

Избиратели в кафе следят за трансляцией результатов референдума. Фото: AFP
Избиратели в кафе следят за трансляцией результатов референдума. Фото: AFP

Турецкие власти занимаются манипуляциями при подсчете голосов на конституционном референдуме. Об этом заявил в воскресенье заместитель председателя основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Эрдал Аксюнгер, передает "РИА-Новости".

По предварительным результатам обработки 90% бюллетеней, сторонники перехода на президентскую систему, которая является главным вопросом референдума, набирают 52,5% голосов.

"Идет манипулирование результатами. По данным наших наблюдателей, побеждают противники президентской системы. Такие результаты мы получаем из многих провинций. Давайте защищать наш выбор. Побеждают "нет", – цитирует Аксюнгера телеканал NTV.

Напомним, конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников.

Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента.

Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.

Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией Турции.
Турция, референдум

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