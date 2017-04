Референдум в Турции: по предварительным данным, люди проголосовали в пользу Эрдогана – СМИ

По предварительным данным, народ Турции поддержал расширение полномочий турецкого лидера Раджепа Эрдогана. Об этом сообщает The Associated Press в Twitter со ссылкой на официальное информационное агентство этой страны.

"Официальное информационное агентство Турции: "Да" (поддержали – ред.) – предварительный подсчет голосов на референдуме о расширении полномочий президента".

BREAKING: Turkey's official news agency: "Yes" side leading vote count in referendum on expanding president's powers.