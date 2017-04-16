Референдум в Турции: по предварительным данным, люди проголосовали в пользу Эрдогана – СМИ
По неофициальной информации, Турция стала еще ближе к президентской форме правления, которую поддержали большинство голосовавших
По предварительным данным, народ Турции поддержал расширение полномочий турецкого лидера Раджепа Эрдогана. Об этом сообщает The Associated Press в Twitter со ссылкой на официальное информационное агентство этой страны.
"Официальное информационное агентство Турции: "Да" (поддержали – ред.) – предварительный подсчет голосов на референдуме о расширении полномочий президента".
BREAKING: Turkey's official news agency: "Yes" side leading vote count in referendum on expanding president's powers.— The Associated Press (@AP) 16 апреля 2017 г.
Напомним, в Турции сегодня проходит референдум относительно поправок в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления.На референдуме на 167140 избирательных участках будут голосовать 55,3 миллиона турецких граждан. Кроме того, в тюрьмах будет создан еще 461 избирательный участок. Граждане Турции, проживающие за рубежом, проголосовали досрочно. Подробнее о том, какие изменения могут ждать правящую верхушку в Турции, читайте здесь.
Как сообщалось, сегодня в провинции Дыярбакыр случилась перестрелка на одном из избирательных участков, которая привела к гибели двух людей.
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