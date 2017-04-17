Референдум в Турции: стали известны результаты подсчета 99% бюллетеней

Сегодня, 00:20

Как заявили в турецком государственном информационном агентстве, несколько участков, на которых голоса избирателей еще не подсчитаны, не повлияют на общую картину

Митинг сторонников пропредидентской конституционной реформы в Турции. Фото: AFP
Митинг сторонников пропредидентской конституционной реформы в Турции. Фото: AFP

51,35% избирателей Турции на конституционном референдуме высказались за переход от парламентской формы правления к президентской. Об этом сообщает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

"После подсчета данных с 99,99% участков по территории страны сторонники референдума лидируют, имея 51,35% поддержки… Также осталось подсчитать данные с нескольких зарубежных участков, которые не влияют на итоги голосования", – говорится в сообщении информагентства.

Общее количество голосов составило почти 49 млн – за изменения в конституцию Турции проголосовало 51,36%, или 24 млн 935 тыс. 426 избирателей, против – 48,64%, или 23 млн 616 тыс. 345 избирателей.

При этом турецкая оппозиция уже заявила о намерениях опротестовать результаты референдума, так как ее наблюдатели сообщают о махинациях в ходе подсчета голосов.

Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников.

Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента.

Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.

Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией Турции.
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Источник:

Интерфакс

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