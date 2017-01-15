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Рейтинг теннисисток: Йоханна Конта сместила россиянку Кузнецову с девятого места http://www.segodnya.ua/img/article/7883/74_main.1484484993.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/74_tn.1484484993.jpg Мир Первая ракетка Украины Элина Свитолина занимает 13-е место в рейтинге

Рейтинг теннисисток: Йоханна Конта сместила россиянку Кузнецову с девятого места

Сегодня, 14:56

Первая ракетка Украины Элина Свитолина занимает 13-е место в рейтинге

Йоханна Конта. Фото AFP
Йоханна Конта. Фото AFP

Британка Йоханна Конта подвинула россиянку Светлану Кузнецову с девятого на десятое место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которого была опубликована на официальном сайте организации в воскресенье.

Конта поднялась с 10-го на 9-е место после победы на турнире в Сиднее, где британка в финале обыграла польку Агнешку Радваньску. Других изменений в топ-10 рейтинга нет.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина занимает 13-е место в рейтинге.

Рейтинг WTA, версия от 16 января:

1 (1). Ангелика Кербер (Германия) – 8875 очков
2 (2). Серена Уильямс (США) – 7080
3 (3). Агнешка Радваньская (Польша) – 5625
4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5073
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 4970
6 (6). Доминика Цибулкова (Словакия) – 4865
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4420
8 (8). Мэдисон Киз (США) – 4137
9 (10). Йоханна Конта (Великобритания) – 4055
10 (9). Светлана Кузнецова (Россия) – 3745

13. Элина Свитолина (Украина) – 2895
61. Леся Цуренко (Украина) – 1003
68. Катерина Бондаренко (Украина) – 883
98. Катерина Козлова (Украина) – 654
276. Валерия Страхова (Украина) – 165
Элина Свитолина, Серена Уильямс, рейтинг WTA, Катерина Козлова, Доминика Цибулкова, Валерия Страхова, Светлана Кузнецова, Мэдисон Киз, Йоханна Конта

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Источник:

Сегодня|Спорт

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