Режим прекращения огня в Сирии вводится с полуночи 30 декабря – Минобороны РФ

Как сообщил Шойгу, в переговорах принимали участие наиболее влиятельные командиры семи оппозиционных формирований

Режим прекращения огня в Сирии вводится с полуночи 30 декабря, подтвердил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Владимир Владимирович, тогда мы с вашего позволения подтверждаем режим прекращения огня с 00:00 30 числа", – сказал министр.

Отряды, подписавшие договор о прекращении огня в Сирии, включают в себя около 60 тыс. человек, добавил он.

"В соответствии с вашим поручением, Министерство обороны в течение двух месяцев при посредничестве Турции вело переговоры с лидерами формирований сирийской оппозиции. Данные формирования контролируют большую часть территории центральной и северной частей Сирии, на которые не распространяется власть Дамаска. Общая численность этих отрядов – более 60 тыс. боевиков", – сказал он.

"В переговорах принимали участие наиболее влиятельные командиры семи оппозиционных формирований", – добавил Шойгу.

Ранее Путин заявил, что договоренности по урегулированию в Сирии хрупкие, они требуют особого внимания и терпения.