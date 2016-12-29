Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Режим прекращения огня в Сирии вводится с полуночи 30 декабря – Минобороны РФ http://www.segodnya.ua/img/article/7843/36_main.1483012607.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/36_tn.1483012607.jpg Мир Как сообщил Шойгу, в переговорах принимали участие наиболее влиятельные командиры семи оппозиционных формирований

Режим прекращения огня в Сирии вводится с полуночи 30 декабря – Минобороны РФ

Сегодня, 13:53

Как сообщил Шойгу, в переговорах принимали участие наиболее влиятельные командиры семи оппозиционных формирований

Шойгу. Фото: zampolit.com
Шойгу. Фото: zampolit.com

Режим прекращения огня в Сирии вводится с полуночи 30 декабря, подтвердил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Владимир Владимирович, тогда мы с вашего позволения подтверждаем режим прекращения огня с 00:00 30 числа", – сказал министр.

Отряды, подписавшие договор о прекращении огня в Сирии, включают в себя около 60 тыс. человек, добавил он.

"В соответствии с вашим поручением, Министерство обороны в течение двух месяцев при посредничестве Турции вело переговоры с лидерами формирований сирийской оппозиции. Данные формирования контролируют большую часть территории центральной и северной частей Сирии, на которые не распространяется власть Дамаска. Общая численность этих отрядов – более 60 тыс. боевиков", – сказал он.

"В переговорах принимали участие наиболее влиятельные командиры семи оппозиционных формирований", – добавил Шойгу.

Ранее Путин заявил, что договоренности по урегулированию в Сирии хрупкие, они требуют особого внимания и терпения.
россия, Сирия, Турция, Путин, шойгу
Все новости по теме Война в Сирии.

Вы сейчас просматриваете новость "Режим прекращения огня в Сирии вводится с полуночи 30 декабря – Минобороны РФ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ИТАР-ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Путин. Фото: AFP

Путин прокомментировал договоренность с Турцией по Сирии

Сегодня, 13:32

Все это требует профессионального подхода и постоянного контакта с партнерами, отметил президент РФ

Мир

Чавушоглу. Фото: AFP

Турция жестко раскритиковала действия США в Сирии

Сегодня, 10:14

По словам Чавушоглу, США продолжают снабжать оружием силы самообороны сирийских курдов, которые Анкара считает террористической группировкой

Мир

Антониу Гутерриш. Фото: AFP

Гутерриш надеется, что Россия и США вместе положат конец конфликту в Сирии

Сегодня, 10:13

Избранный генсек ООН намерен добиться от мирового сообщества единой позиции по сирийскому вопросу

Мир

Башар Асад, фото AFP

Стали известны детали секретного российско-турецкого соглашения о разделении Сирии на зоны влияния

Сегодня, 03:43

Сообщается, президент Сирии Башар Асад сможет быть у власти еще несколько лет

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.